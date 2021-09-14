Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı

Temizleme çalışmalarının başındaki Adıyaman Müze Müdürlüğü Arkeologu Mustafa Çelik ise “Bulunduğumuz konum tarihsel süreçte, M.Ö. 3 binlerde yerleşim görmüş. Ciddi anlamda kültür potansiyeli çok yüksek olan bir bölgedir. Burada büyük tümülüs, küçük tümülüs var. Çevrede yaptığımız incelemelerde çok sayıda farklı dönemlere ait kültür varlıkları ile karşılaşıyoruz. Adeta bir açık hava müzesi olan Adıyaman’da, bu bölgeyi de turizme kazandırmak istiyoruz” dedi.