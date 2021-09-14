Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı

14.09.2021 - 09:43
Buradaki mezarların farklı olduğuna dikkat çeken Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Turizme kazandırılma noktasında burada temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu temizlik çalışmaları sonucunda yağmur sularının mezarlara girmesini engellemek için üstte drenaj sistemi yapılıyor. Kommagene Canlandırma Projesi kapsamında burada karşılama merkezi yapılıyor" dedi.
Alkan, "Odalarında temizlenmesiyle beraber bu karşılama merkezi biraz daha anlam kazanmış olacak. Buradaki oda mezarların özelliği Perre Antik Kent'tekinden farklı olarak her odada değişik bir mimari yapısın olmasıdır" diye konuştu.
Mehmet Alkan "Bitkisel bezeme, çeşitli çömlek bezemelerinin ve bukranyumların olduğu bir oda mezar içerisindeyiz. M.Ö. 3. Yüzyıl'da yani Roma Dönemi'nde kullanılmış fakat daha sonra 1999 yılında yapılmış olan kazılar sonucunda Bizans Dönemi'ne ait kandiller de bulunmuştur. Yaklaşık 60 tane oda mezarın varlığı tespit edildi. Bu oda mezarların yapacağımız 15 günlük kazılar sonucunda temizlenip turizme sunulması düşünülmektedir” dedi.
Temizleme çalışmalarının başındaki Adıyaman Müze Müdürlüğü Arkeologu Mustafa Çelik ise “Bulunduğumuz konum tarihsel süreçte, M.Ö. 3 binlerde yerleşim görmüş. Ciddi anlamda kültür potansiyeli çok yüksek olan bir bölgedir. Burada büyük tümülüs, küçük tümülüs var. Çevrede yaptığımız incelemelerde çok sayıda farklı dönemlere ait kültür varlıkları ile karşılaşıyoruz. Adeta bir açık hava müzesi olan Adıyaman’da, bu bölgeyi de turizme kazandırmak istiyoruz” dedi.