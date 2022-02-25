Evini Star Wars müzesine çevirdi

'ÇOCUKLUKTAN GELEN BİR AŞK'



Yaklaşık 500 parçalık koleksiyonu olduğunu söyleyen Uygun, "Aslında sergileme alanım sadece salonla sınırlı ama daha kutularda açılmamış bir bu kadar daha var. 400'e yakın bu şekilde ürünler var. Bu benim için çocukluktan gelen bir aşk, içimdeki çocuğu öldürmeden devam ediyorum. Star Wars yeni çağın da bir efsanesi gibi. Bu şekilde koleksiyon yaparak bu sevgimi canlı tutuyorum" diye konuştu.





