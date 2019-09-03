Eylül ayının en popüler filmleri belli oldu (IMDb verileri)
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre eylül ayını zirvede karşılayan filmler belli oldu. İşte yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenlere rehber olabilecek en popüler 50 film...
-
1
50. Dora ve Kayıp Altın Şehri (2019)
6,1
-
2
49. Overcomer (2019)
6,5
-
3
48 Noelle (2019)
-
447. Ma (2019)
5,7
-
546. 47 Meters Down: Uncaged (2019)
5,2
-
645. Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 (2019)
6,5
-
744. The Irishman (2019)
-
843. Küçük Bir Rica (2018)
6,8
-
9
42. The Laundromat (2019)
7,3
-
1041. The Fanatic (2019)
6,2
-
1140. Alita: Savaş Meleği (2019)
7,4
-
1239. Parazit (2019)
8,5
-
1338. The Aeronauts (2019)
8,2
-
1437. Bombshell (2019)
-
1536. Lucy in the Sky (2019)
-
1635. Falling Inn Love (2019)
5,6
-
1734. Brightburn (2019)
6,2
-
1833. Ölümcül Makineler (2018)
6,1
-
1932. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
7,9
-
2031. Ritüel (2019)
7,6
-
21
30. Donton Abbey (2019)
-
2229. O (2017)
7,4
-
2328. Aquaman (2018)
7,0
-
2427. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019)
5,6
-
2526. Rambo: Last Blood (2019)
-
2625. The Peanut Butter Falcon (2019)
8,0
-
2724. Saaho (2019)
6,0
-
2823. Rocketman (2019)
7,5
-
2922. Korku Hikayeleri (2019)
6,5
-
3021. Hustlers (2019)
-
3120. Godzilla II: Canavarlar KralI (2019)
6,2
-
3219. Aslan Kral (2019)
7,1
-
3318. Lady and the Tramp (2019)
-
3417. X-Men: Dark Phoenix (2019)
6,0
-
3516. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
6,8
-
3615. Aladdin (2019)
7,2
-
3714. John Wick 3: Parabellum (2019)
7,7
-
3813. Yıldızlara Doğru (2019)
8,1
-
3912.Uslu Çocuklar (2019)
6,9
-
4011. The King (2019)
-
41
10. Black Widow (2020)
-
429. Eternals (2020)
-
43
8. Avengers: Endgame (2019)
8,6
-
447. Terminatör: Kara Kader (2019)
-
456. Kod Adı: Angel (2019)
6,7
-
465. Ready or Not (2019)
7,2
-
474. O Bölüm 2 (2019)
-
483. Joker (2019)
9,7
-
492. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
-
501. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)
8,1