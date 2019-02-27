Fadik Sevin Atasoy'un oyunu Muse Türkiye'ye geliyor

1 Amerika'daki eleştirmenlerden tam not alan, bir ilham perisinin insan olma hikâyesini anlatan oyun, nisan ayında Tatbikat Sahnesi'nde olacak.





2 Fadik Sevin Atasoy oyunda 5 ayrı kadın karakterini canlandırıyor





3 Muse'un Türkçe uyarlamasını ve yönetmenliğini ise Tatbikat Sahnesi'nin kurucusu ve genel sanat yönetmeni de olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor.





4 Hürriyet'in haberine göre; Atasoy, tek kişilik müzikal oyunla ilgili şöyle konuştu: Orijinal adı Muse 90401 isimli oyunu Muse adıyla Türk tiyatroseverlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde prömiyer yapacağız. Daha sonra Amerika ve Avrupa'da turne yapmaya hazırlanıyoruz. Heyecanımızı paylaşmak için herkesi bekliyoruz'

5 FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

1 Ekim 1975 yılında Ankara'da doğdu. Adını babası Sönmez Atasoy'un yazdığı Fadik Kız adlı oyundan alan sanatçı, henüz dört yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivali'nde Teneke adlı oyunda rol aldı. İlköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişti.

İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladıysa da, daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarında birinci olarak burs kazanıp, bu okuldan mezun oldu. Babası gibi annesi Emel Göksu da sanatçı olan Fadik Sevin Atasoy, Devlet Tiyatroları'na girdi.





6 İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve araştırmalar yaptı. Bulgaristan Devlet Tiyatrosu'nda Carmen'i oynadı ve yine orada Kıracali Türk Tiyatrosu'nu kurdu ve tiyatro yönetmenliği yaptı. TRT'de çocuk programları da sunan Fadik Sevin Atasoy, dört yabancı dil biliyor. Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer’le birlikte Moliere'in Cimri adlı oyununda da rol alan sanatçı, kamera karşısına geçerek, sinema ve dizi filmlerde de oynadı.







