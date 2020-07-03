Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler)

Son dönemde ivme kazanan video oyun uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor. Efsane oyun serisi Fallout, Amazon Studios liderliğinde televizyon dizisi haline getirilecek. Amazon'un yeni projesi bilgisayar oyunundan sinemaya uyarlanan filmleri tekrar gündeme geldi. İşte video uyundan sinemaya uyarlanan ve hasılat rekoru kıran 26 film...

03.07.2020 - 09:33

Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 1
Oyun dünyasının klasiklerinden Fallout, yakında televizyon ekranlarına konuk olmaya hazırlanıyor. Amazon Prime’da gösterilecek dizi, Westworld’ün yaratıcıları Lisa Joy ile Jonathan Nolan’a emanet edilecek. Bethesda Game Studios’dan Todd Howard ile Bethesda Softworks’den James Altman ise uyarlamada yapımcı olarak görev alacak.
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 2
Geçtiğimiz günlerde de Cate Blanchett'in, yönetmen Eli Roth’un Lionsgate çatısı altında çekeceği Borderlands video oyunu uyarlamasında başrolü oynayacağı resmi olarak açıklandı. Blanchett, büyülü yeteneklerle donatılmış efsanevi hırsız Lilith'i canlandıracak. Lionsgate, dedikodulara olumlu bir son verdi ve resmi açıklamayı yaptı.

2009 yılında piyasaya sürülen Borderlands, Gearbox Software tarafından oluşturulan ve geliştirilen bir RPG oyunudur. Oyun serisi, dünya çapında 57 milyondan fazla satış yaptı. En son bölüm olan Borderlands 3 geçtiğimiz yılın ortasında yayınlandı.
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 3

Fallout'un televizyona uyarlanacak olması, video oyunlarından sinemaya uyarlanan ve gişe rekoru kıran filmleri gündeme getirdi...

Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 4
26. Resident Evil: The Final Chapter (2016)

26,830,068 dolar

Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 5
25. Doom (2005)

28,212,337 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 6
24. Final Fantasy: The Spirits Within (2001)

32,131,830 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 7

23. Street Fighter (1994)

33,423,521 dolar

Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 8
22. Mortal Kombat: Annihilation (1997)
 
35,927,406 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 9
21. Hitman (2007)

39,687,694 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 10
20. Resident Evil (2002)

40,119,709 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 11

19. Max Payne (2008)

40,689,393 dolar

Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 12
18. Resident Evil: Retribution (2012)

42,345,531 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 13
17. Need for Speed (2014)

43,577,636 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 14
16. Pokemon: The Movie 2000 (1999)

43,758,684 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 15
15. Silent Hill (2006)

46,982,632 dolar

Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 16
14. Warcraft: The Beginning (2016)

47,365,290 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 17
13. Resident Evil: Extinction (2007)

$42,345,531  dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 18
12. Resident Evil: Apocalypse (2004)

51,201,453  dolar

Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 19
11. Assassin's Creed (2016)

54,647,948 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 20
10. Tomb Raider (2018)

56,271,570 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 21
9. Resident Evil: Afterlife (2010)

60,128,566 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 22
8. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)

65,660,196 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 23
7. Mortal Kombat (1995)

70,454,098 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 24
6. Pokemon: The First Movie - Mewtwo Strikes Back (1998)

85,744,662 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 25

5. Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

90,759,676 dolar

Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 26

4. Rampage 

101,028,233 dolar

Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 27
3. The Angry Birds Movie (2016)

107,509,366  dolar

Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 28
2. Lara Croft: Tomb Raider (2001)

131,168,070 dolar
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler) - 29

1, Pokémon Detective Pikachu 

137 milyon 401 bin 719 dolar

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