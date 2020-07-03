Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler)

Geçtiğimiz günlerde de'in, yönetmen Eli Roth’un Lionsgate çatısı altında çekeceği Borderlands video oyunu uyarlamasında başrolü oynayacağı resmi olarak açıklandı. Blanchett, büyülü yeteneklerle donatılmış efsanevi hırsız Lilith'i canlandıracak. Lionsgate, dedikodulara olumlu bir son verdi ve resmi açıklamayı yaptı.2009 yılında piyasaya sürülen Borderlands, Gearbox Software tarafından oluşturulan ve geliştirilen bir RPG oyunudur. Oyun serisi, dünya çapında 57 milyondan fazla satış yaptı. En son bölüm olan Borderlands 3 geçtiğimiz yılın ortasında yayınlandı.