Farah Zeynep Abdullah: Kocaman bir aşkın ve hayatın hikayesi

Filme ilginin çok yoğun olduğunu bildiren Abdullah, "İzleyenler filmle özel bir bağ kuruyor, kocaman bir aşkın ve hayatların anlatıldığı bir hikaye. Çok mutluyum, gururluyum böyle bir filmde oynadığım için" ifadesini kullandı.

Abdullah, filme çok sıkı hazırlandıklarını, sette de iyi bir ekiple çalışma imkanı bulduklarını belirtti.