Farah Zeynep Abdullah: Kocaman bir aşkın ve hayatın hikayesi

Ünlü bir jokeyin hayatını oynayabilmek için kilo verdiğini ve at binmeyi öğrendiğini belirten Koç, filmin hazırlık süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu süreçte yoğun emek verdim. Bir diyetisyenle çalıştım, at binicilik okulunda, jokeylerin yetiştiği yerde jokey stili biniş eğitimi aldım. Engelli atlama üzerine çalışmıştık. Film için yeni at binme stilleri öğrendim. Belli kas gruplarını güçlendirmem gerekiyordu. Atın üzerinde oluşabilecek her türlü riski en aza indirmeye çalıştığımız için güçlü bir atı yönetebilecek kadar sağlam olmanız gerekiyor. Hazırlık süreci 4 ay sürdü. Halis Karataş atçılık dünyasında çok önemli bir figür. Filmden önce atçılık sporuna ilgim yoktu ve Halis Karataş'ı tanımıyordum. İşin içine girdiğim zaman anladım önemini. Değerini anlayınca da omuzlarımızdaki yük arttı."