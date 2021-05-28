Fatih Sultan Mehmet Müzesi açıldı

28.05.2021 - 15:29
Heykelleri birebir ölçülerde yapıldı
Medresenin kışlık dershanesinde, Taşköprülüzâde’nin Şakâyık-i Nu'mâniyye isimli eserinde yer alan Fatih’in huzurunda ilmi tartışmayı gösterir minyatür canlandırıldı. Minyatürde bulunan halı deseninden esinlenerek yeniden tasarlanan ipek halı İzmir Selçuk’ta özel olarak dokutuldu. Fatih Sultan Mehmed, Mahmud Paşa, Hocazâde Muslihiddin, Seyyid Ali ve Molla Zeyrek heykelleri birebir ölçülerde yapıldı, orijinal kumaş ve modellerden esinlenerek hazırlanan özel tasarımlarla giydirildi.
Hareketli ve hareketsiz resim ve metinlerle donatıldı
Saatli Medrese hücrelerinin her bir duvarı, ziyaretçisini günümüz teknolojisini kullanarak bir zaman yolculuğuna çıkarmakla birlikte, Fatih’in hayatını yansıtan bir kitabın sayfaları gibi tasarlanarak hareketli/hareketsiz resim ve metinlerle donatıldı. Yapının duvarlarına bir ara yüzey katmaksızın ilk kez bir müze yapısında wall printer uygulamasıyla resim, infografik harita ve metinler yazdırıldı.
Müzenin açılışı gerçekleştirildi
Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Müzesi’nin açılışı korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar müzeyi ziyaret etti.