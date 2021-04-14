Fazıl Say'dan Fenerbahçeli futbolculara sanatsal öneriler

Fenerbahçeli sanatçı Fazıl Say sosyal medyadan futbolculara sanatsal önerilerde bulundu. Say, futbolculara Miles Davis dinlemeyi, Nazım Hikmet ile Pir Sultan Abdal okumayı ve Claude Monet resimlerini incelemeyi önerdi.
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14.04.2021 - 11:18
Son dönemde taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye ilişkin yorumlarıyla gündeme gelen Fazıl Say, sarı-lacivertlilerin son maçı Gaziantep FK sonrası futbolculara önerilerde bulundu.
Fenerbahçe'nin maç boyunca tuhaf goller kaçırdığının altını çizen Say, okuma ve dinleme önerileri verdi.
Say, Fenerbahçeli futbolculara sabahları barok ve Johann Sebastian Bach, akşamlarıysa Miles Davis dinlemelerini söyledi.
Usta sanatçı, cesaret ve bilinç için Nazım Hikmet ile Pir Sultan Abdal okumayı ve Claude Monet resimlerini incelemeyi de önerdi.
Say daha önce takımın aldığı kötü sonuçlara sonra Erol Bulut'u eleştirmiş ve istifaya davet etmişti.
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