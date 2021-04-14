Fazıl Say'dan Fenerbahçeli futbolculara sanatsal öneriler

Fenerbahçeli sanatçı Fazıl Say sosyal medyadan futbolculara sanatsal önerilerde bulundu. Say, futbolculara Miles Davis dinlemeyi, Nazım Hikmet ile Pir Sultan Abdal okumayı ve Claude Monet resimlerini incelemeyi önerdi.

14.04.2021 - 11:18

Fazıl Say'dan Fenerbahçeli futbolculara sanatsal öneriler - 1
Son dönemde taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye ilişkin yorumlarıyla gündeme gelen Fazıl Say, sarı-lacivertlilerin son maçı Gaziantep FK sonrası futbolculara önerilerde bulundu.


Fazıl Say'dan Fenerbahçeli futbolculara sanatsal öneriler - 2
Fenerbahçe'nin maç boyunca tuhaf goller kaçırdığının altını çizen Say, okuma ve dinleme önerileri verdi.


Fazıl Say'dan Fenerbahçeli futbolculara sanatsal öneriler - 3
Say, Fenerbahçeli futbolculara sabahları barok ve Johann Sebastian Bach, akşamlarıysa Miles Davis dinlemelerini söyledi.


Fazıl Say'dan Fenerbahçeli futbolculara sanatsal öneriler - 4
Usta sanatçı, cesaret ve bilinç için Nazım Hikmet ile Pir Sultan Abdal okumayı ve Claude Monet resimlerini incelemeyi de önerdi.


Fazıl Say'dan Fenerbahçeli futbolculara sanatsal öneriler - 5
Say daha önce takımın aldığı kötü sonuçlara sonra Erol Bulut'u eleştirmiş ve istifaya davet etmişti.

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