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Filmlerin meşhur sahnelerinin bilgisayar efektsiz halleri

Hollywood filmlerini başarılı kılan en önemli unsurlardan biri kuşkusuz bilgisayar efektleri. Film üreticileri, filmlere post prodüksiyon aşamasında eklenen özel efektlerle seyirciye bambaşka bir dünya sunuyorlar. Peki, filmlerin meşhur sahneler o efektler olmadan nasıl görünüyor? İşte ünlü filmlerin kamera arkasından yansıyanlar...

  • 1

    Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)
  • 2

    Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
  • 3

    Corpse Bride (2005)
  • 4

    2001: A Space Odyssey (1968)
  • 5

    The Matrix (1999)
  • 6

    Back To The Future Part II (1989)
  • 7

    The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (2001)
  • 8

    Star Wars
  • 9

    Jaws (1975)
  • 10

    Honey, I Shrunk The Kids (1989)
  • 11

    E.T. The Extra-Terrestrial (1982)
  • 12

    Goldfinger (1964)
  • 13

    Labyrinth (1986)
  • 14

    Face/Off (1997)
  • 15

    Independence Day (1996)
  • 16

    Jurassic Park (1993)
  • 17

    The Shining (1980)
  • 18

    Star Wars: Return Of The Jedi (1983)
  • 19

    Escape From New York (1981)
  • 20

    Pumpkinhead (1988)
  • 21

    True Lies (1994)
  • 22

    Men In Black (1997)
  • 23

    Terminator 2: Judgment Day (1991)
  • 24

    Raise The Titanic (1980)
  • 25

    The Muppet Movie (1979)
  • 26

    Alien³ (1992)
  • 27

    Indiana Jones And The Temple Of Doom (1984)
  • 28

    Star Wars IV: A New Hope (1977)
  • 29

    Star Wars V: The Empire Strikes Back (1980)
  • 30

    Jaws (1975)
  • 31

    Baby Driver (2017)
  • 32

    An American Werewolf In London (1981)
  • 33

    The Hunt For Red October (1990)
  • 34

    The Grand Budapest Hotel (2014)
  • 35

    Gremlins (1984)
  • 36

    Raiders Of The Lost Ark (1981)
  • 37

    The Godfather (1972)
  • 38

    Ghostbusters (1984)
  • 39

    Krull (1983)
  • 40

    I Am Legend (2007)
  • 41

    Alien (1979)
  • 42

    King Kong (1976)
  • 43

    Star Wars IV: A New Hope (1977)
  • 44

    Dunkirk (2017)
  • 45

    The Shining (1980)
  • 46

    Cape Fear (1991)
  • 47

    Spartacus (1960)
  • 48

    Dunkirk (2017)
  • 49

    Inception (2010)
  • 50

    Batman TV Series (1966-1968)
  • 51

    Evil Dead II (1987)
  • 52

    Skyfall (2012)
  • 53

    Super Mario Bros. (1993)
  • 54

    Django Unchained (2012)
  • 55

    The Life Aquatic With Steve Zissou (2004)
  • 56

    Star Wars: The Phantom Menace (1999)
  • 57

    Kong: Skull Island (2017)
  • 58

    Armageddon (1998)
  • 59

    The Texas Chain Saw Massacre (1974)
  • 60

    Friday The 13th Part VI: Jason Lives (1986)
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