Filmlerin meşhur sahnelerinin bilgisayar efektsiz halleri
Hollywood filmlerini başarılı kılan en önemli unsurlardan biri kuşkusuz bilgisayar efektleri. Film üreticileri, filmlere post prodüksiyon aşamasında eklenen özel efektlerle seyirciye bambaşka bir dünya sunuyorlar. Peki, filmlerin meşhur sahneler o efektler olmadan nasıl görünüyor? İşte ünlü filmlerin kamera arkasından yansıyanlar...
1
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)
2
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
3
Corpse Bride (2005)
4
2001: A Space Odyssey (1968)
5
The Matrix (1999)
6
Back To The Future Part II (1989)
7
The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (2001)