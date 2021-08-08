Foo Fighters protestocu kilise grubunu trolledi

08.08.2021 - 10:37
Dünyaca ünlü Amerikalı rock grubu Foo Fighters, son turnesinde LGBTİ+ karşıtı Westbro Baptist Kilisesi'ni trolledi.
Geçmişte çeşitli vesilelerle Foo Fighters konserlerini hedef alan topluluk, grubun 5 Ağustos'ta Kansas'taki Azura Ampitheater'da verdiği konserde ortaya çıktı. Kilise üyelerinin bir kısmı homofobik sloganlar atarken, diğerleri pankartlar taşıdı.
PROTESTOCULARIN ÖNÜNE KAMYON KASASINDA GELDİLER
Independent'in haberine göre, Foo Fighters, sloganları bastırmak için son disko yan projeleri olan The Dee Gees kostümleriyle bir kamyonun kasasında geldi.
Grup bu yıl, The Dee Gees adıyla Hail Satin başlıklı bir cover albümü çıkarmıştı.
10 parçalık albümde 4 Bee Gees cover'ı, Andy Gibb'in “Shadow Dancing”inin baştan tasarlanmış yeni bir versiyonu ve Foo Fighters'ın son albümü “Medicine At Midnight”tan 5 şarkının canlı yorumu yer alıyor.
Konser salonunun dışında protestoculara seslenen grubun solisti Dave Grohl, "Pekâlâ, bayanlar baylar, söyleyecek bir şeyim var. Çünkü bakın ne diyeceğim, sizi seviyorum" dedi.
Grohl, şöyle devam etti:
"Gerçekten! Benim bakış açım böyle, ben herkesi seviyorum. Sizin de yapmanız gereken bu değil mi? Herkesi sevseniz olmaz mı? Çünkü bence bu sevgiyle ilgili! Böyle düşünüyorum; hepimiz sevgiyle ilgiliyiz. Ve nefret etmemelisiniz. Ne yapmalısınız biliyor musunuz? Dans etmelisiniz!"
KİLİSEDEN YANIT
Kısa bir süre sonra Foo Fighters, homofobik sloganları bastırmak için Bee Gees klasiği “You Should Be Dancing”in kendi versiyonlarını çaldı.
Kilise topluluğu daha sonra Twitter'da şu cevabı verdi:
"Foo Fighters'tan Dave Grohl herkesi sevdiğini ama Westboro Baptist Kilisesi'nin sevmediğini iddia ediyor. Merhaba! Günahı teşvik etmede sevgi yoktur. Birisi Dave'i şey olmakla suçlayabilir... Numaracı."
Foo Fighters, 2015'te, LGBTİ+ karşıtı grubu “rickroll”lamak (birisine Rick Astley'in "Never Gonna Give You Up" şarkısını göndererek o kişiyi kandırmak) için bir konsere kamyonun arkasında gelmiş ve topluluğun protestolarına cevaben Rick Astley'in “Never Gonna Give You Up” şarkısını çalmıştı.