Foo Fighters protestocu kilise grubunu trolledi

Konser salonunun dışında protestoculara seslenen grubun solisti Dave Grohl, "Pekâlâ, bayanlar baylar, söyleyecek bir şeyim var. Çünkü bakın ne diyeceğim, sizi seviyorum" dedi.

Grohl, şöyle devam etti:

"Gerçekten! Benim bakış açım böyle, ben herkesi seviyorum. Sizin de yapmanız gereken bu değil mi? Herkesi sevseniz olmaz mı? Çünkü bence bu sevgiyle ilgili! Böyle düşünüyorum; hepimiz sevgiyle ilgiliyiz. Ve nefret etmemelisiniz. Ne yapmalısınız biliyor musunuz? Dans etmelisiniz!"