Foo Fighters protestocu kilise grubunu trolledi

Foo Fighters, 2015'te, LGBTİ+ karşıtı grubu “rickroll”lamak (birisine Rick Astley'in "Never Gonna Give You Up" şarkısını göndererek o kişiyi kandırmak) için bir konsere kamyonun arkasında gelmiş ve topluluğun protestolarına cevaben Rick Astley'in “Never Gonna Give You Up” şarkısını çalmıştı.