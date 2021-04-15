Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti

Fransız Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğuna inanılan 40 tabutun bulunduğu antik döneme ait mezarlık keşfetti. (Fotoğraflar: AFP)

DHA 15.04.2021 - 13:39

Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 1
Fransız'da arkelogları şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan Fransa’nın Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğu tahmin edilen 40 tabutun bulunduğu mezarlık keşfetti.

Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 2
Arkeologlar, bulunan cesetlerin 3 ve 6. yüzyıl arasında gömüldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Mezarlığın bulunduğu Ile-Rousse kasabasında, Antik dönemde de insanların yaşadığı ortaya çıktı.

Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 3
Bulunan 40 tabutun sayesinde kasabanın 18’inci yüzyıl öncesine ait sırlarla dolu geçmişinin çözübileceğine inanılıyor.

Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 4
Arkeolojik çalışmalardan fotoğraflar...
Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 5
Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 6
Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 7
Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 8
Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 9
Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 10
Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 11
Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 12
Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti - 13

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