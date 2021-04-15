Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti

Fransız'da arkelogları şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan Fransa’nın Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğu tahmin edilen 40 tabutun bulunduğu mezarlık keşfetti.



