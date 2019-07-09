Fuat Güner'den MFÖ itirafı

1 Plak ve Ben dergisine konuşan usta şarkıcı Fuat Güner MFÖ grubu hakkında konuştu.







2 Konserlerden önce muhakkak prova yaptıklarını belirten Güner "Mutlaka sound check alırız. Hiçbir zaman provayı angarya olarak görmüyoruz. Bana kalsa her gün prova yaparım. Ne kadar çok çalarsan o kadar iyidir" dedi.







3 Güner, yurt dışındaki sanatçılarla ülkemizin sanatçılarını kıyaslayarak "Ben çalışkanım. Ancak yurt dışındaki müzisyenlere bakarsak hepimiz tembeliz. Onların çalışma düzenlerine, turnelerine bakıyorsunuz, bugün Paris, ertesi günü Londra..." ifadelerini kullandı.







4 "Türkiye'deki sanatçıların böyle bir şey yapması söz konusu bile değil" diyen Güner, "Bizdeki sanatçıların yüzde 90'ı bir konser verdikten sonra üç gün dinlenmek istiyor" diye konuştu.





