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Fuat Güner'den MFÖ itirafı

Fuat Güner, kariyerinde 50 yıla merdiven dayayan efsane grup MFÖ hakkında konuştu. Güner, "Kesinlikle yurt dışına açılmalıydık. Çok da başarılı olabilirdik ama bunu ihmal ettik" dedi.

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    Plak ve Ben dergisine konuşan usta şarkıcı Fuat Güner MFÖ grubu hakkında konuştu.


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    Konserlerden önce muhakkak prova yaptıklarını belirten Güner "Mutlaka sound check alırız. Hiçbir zaman provayı angarya olarak görmüyoruz. Bana kalsa her gün prova yaparım. Ne kadar çok çalarsan o kadar iyidir" dedi.


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    Güner, yurt dışındaki sanatçılarla ülkemizin sanatçılarını kıyaslayarak "Ben çalışkanım. Ancak yurt dışındaki müzisyenlere bakarsak hepimiz tembeliz. Onların çalışma düzenlerine, turnelerine bakıyorsunuz, bugün Paris, ertesi günü Londra..." ifadelerini kullandı.


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    "Türkiye'deki sanatçıların böyle bir şey yapması söz konusu bile değil" diyen Güner, "Bizdeki sanatçıların yüzde 90'ı bir konser verdikten sonra üç gün dinlenmek istiyor" diye konuştu.


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    "MFÖ olarak gerçekleştiremediğiniz bir projeniz var mı?" sorusunu ise Güner, "Kesinlikle yurt dışına açılmalıydık. Çok da başarılı olabilirdik ama bunu ihmal ettik" diyerek yanıtladı.
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