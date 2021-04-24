Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı fotoğrafı da yansıtıldı.
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Anadolu Ajansı 24.04.2021 - 10:13
Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'nun simgesi Galata Kulesi'ni çocukların fotoğraflarıyla renklendirdi.
Etkinlikte, #Beyoğlunda23Nisan etiketiyle paylaşılan çocuk fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Etkinlik kapsamında Yasin Börü ve Eren Bülbül’ün fotoğrafları da yansıtıldı.
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