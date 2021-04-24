Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı fotoğrafı da yansıtıldı.

Anadolu Ajansı 24.04.2021 - 10:13

Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı - 1
Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'nun simgesi Galata Kulesi'ni çocukların fotoğraflarıyla renklendirdi.
Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı - 2

Etkinlikte, #Beyoğlunda23Nisan etiketiyle paylaşılan çocuk fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı - 3

Etkinlik kapsamında Yasin Börü ve Eren Bülbül’ün fotoğrafları da yansıtıldı.

İşte diğer kareler...

Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı - 4
Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı - 5
Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı - 6
Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı - 7
Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı - 8

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