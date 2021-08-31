Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı.

Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 11:09

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 1

Ay yıldızlı bayrakla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajı yer aldı.

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 2

Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi'ne giden süreç anlatıldı.

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 3

Gösteride, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 30 Ağustos 1922'de atıldığı vurgulanarak, şu açıklama yapıldı:

"Bu toprakları müdafaa etmek için bir an bile tereddüt etmeden canını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimiz bize bu vatanı armağan etmiştir." 

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 4
"Bugün de aynı inanç ve güçle dimdik ayakta duran Türk milleti bağımsızlığımızın mutlak savunucusu ve bekçisi olmaya devam ediyor."
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 5

"Kanının son damlasına kadar vatanını savunan kadın, erkek, genç ve yaşlı 7'den 70'e tek vücut olmuş Türk halkının müşterek inancı mutlak bir zaferin yolunu açtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

İşte diğer kareler...

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 6
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 7
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 8
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 9
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 10
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 11
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 12
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 13
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi - 14

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