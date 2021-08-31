Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi

Gösteride, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 30 Ağustos 1922'de atıldığı vurgulanarak, şu açıklama yapıldı:

"Bu toprakları müdafaa etmek için bir an bile tereddüt etmeden canını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimiz bize bu vatanı armağan etmiştir."