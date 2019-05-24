Game of Thrones finali en beğenilmeyen son mu oldu?

1 150 ülkede seyirciyle buluşan Game of Thrones'un 8. final sezonu dizinin en çok eleştirilen sezonlarından biri oldu. Dizinin yapımcıları ve yazarları olan David Benioff ile D.B. Weiss hedef haline gelirken finalin yeniden çekilmesi için kampanyalar başlatıldı.







2 YouTube'da son sezonun neden diziye ihanet ettiğini anlatan çok sayıda video çekildi, yüzlerce makale kaleme alındı, sosyal medyada dizinin finaliyle ilgili görseller üretildi.







3 HBO'nun da ilk yatırımcıları arasında yer alan Ringer internet sitesi, Game of Thrones'un her bölümünden sonra internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında özel yayımlar yapıyordu.







4 Diziyi yakından takip eden ve Vox'un da yatırımcıları arasında olan Ringer, hayalkırıklığına uğrayan dizi hayranlarını destekler nitelikte bulgulara ulaştı.







5 Sinema ve televizyon filmleri, film oyuncuları ve diziler hakkında bilgiler barındıran ve dünyanın en büyük online sinema veri tabanlarından olan IMDb puanları göz önüne alınarak yapılan analize göre Game of Thrones'un son sezonu sadece dizinin kendi içinde değil, IMDb'de yer alan diğer dizilere göre de çok düşük bir puan almış vaziyette.







6 1,5 milyon kişinin oyuyla dizinin genel puanı 10 üzerinden 9,2 olurken, özellikle son sezonun ikinci yarısından itibaren bölüm başına puanlar gittikçe düşüyor. Dördüncü sezon ve altıncı sezon finaliyle puanlamalar zirveye ulaşırken son sezon olan sekizinci sezonla keskin bir düşüş yaşanıyor.







7 Bu hesaba göre Game of Thrones'un son sezonu, en beğenilmeyen sezonlar arasında en dipteki yüzde 10 arasında yer alırken, dizinin son bölümü en kötü yüzde 1,5'in içinde bulunuyor.







8 Makalenin yazarları Ben Lindbergh ve Rob Arthur'a göre sevilen dizilerin sonlarının beğenilmediği gibi bir genelleme yok. Hatta yazarlara göre genelde son sezonlar dizinin ortalama bölümlerinden daha yüksek puanlar alıyor.







9 Bir önceki sezonlarına göre son sezonu en düşük değerlemeyi alan dizi ise House of Cards. Başrol oyuncusu Kevin Spacey'ye yöneltilen cinsel taciz iddialarının ardından bu oyuncu dizinin son sezonunda yer almamıştı. House of Cards'tan sonra son sezonu diğer sezonlarına göre en çok beğenilmeyen dizi olarak Game of Thrones geliyor.

10 Game of Thrones'un son bölümü de diğer diziler arasında en az beğenilen son bölümlerden biri olarak ortaya çıkıyor.







11 Makalenin yazarları IMDb'nin dizilerin ne kadar iyi olduğunu tartmak konusunda en iyi ve tek adres olmayacağı konusunda uyarıda da bulunuyor. Aynı zamanda Game of Thrones dizisinin son sezonun sosyal medyada aldığı eleştirilerin de puanlamasında etkili olmuş olabileceği aktarılıyor.





