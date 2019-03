Game of Thrones finali nasıl olacak, karakterler nasıl ölecek? (Bahisler)

1

Türkiye’de ve dünyada her sezonu milyonlar tarafından izlenen Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonunun fragmanı yayınlandığı ilk 24 saatte 100 milyonluk izlenmeyle büyük bir rekora imza attı. Yine büyük bir başarıya imza atan diziyle ilgili ise her geçen gün yeni ve çarpıcı bir şey gündeme geliyor. Uluslararası yayın organları ve sosyal medyada dizi ile ilgili teoriler ve tahminler yapılırken yabancı bir bahis sitesi, Game of Thrones’un sekizinci sezonda tüm karakterlerin ölümlerinin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili oranlarını açıkladı...