Game of Thrones finali nasıl olacak, karakterler nasıl ölecek? (Bahisler)

Buna göre ilk ölümün White Walker (Ak Yürüyenler) tarafından gerçekleşmesi en olabilecek ihtimal olarak gözükse de donarak, sihir veya büyü ile gerçekleşmesi de düşük oranlı yüksek ihtimaller olarak yer alıyor.

Servis edilen oranlara göre tuvalette ölüm en düşük ihtimal olarak değerlendirilirken, Mahkeme önünde dövüşerek veya Ay Kapısından atılarak gerçekleşmesine 1’e 34 oran veriliyor.