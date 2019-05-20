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Game of Thrones finalinde bir hata daha

Game of Thrones'un 8. final sezonunda Starbucks bardaklı hatanın ardından son bölümde günümüzden bir obje plastik su şişesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

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    Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yayınlanan final bölümünde bir sahnede, plastik bir su şişesi unutulduğu fark edildi.


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    Dikkatli Game of Thrones izleyicileri, su şişesinin görüldüğü sahneyi sosyal medyada paylaştı.


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    Plastik şişenin Samwell Tarly'nin oturduğu sandalyenin ayağının arkasında unutulduğu görülüyor.


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    İki hafta önce yayınlanan bölümde de Starbucks'a ait bir karton kahve bardağı görülmüştü.


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    Dizinin başlıca karakterlerinden Daenerys Targaryen'in yemek masasında duran, üzerinde plastik kapağı bulunan kartondan Starbucks bardağı, sosyal medyayı sallamıştı.


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    Daha sonra dizinin yapım şirketi HBO internet versiyonunda hatalı sahneyi çıkarmıştı.
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