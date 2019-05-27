Game of Thrones hayranlarından Star Wars kampanyası

Önceki gün başlatılan ve “Game of Thrones yazarlarının (David Benioff ve D.B. Weiss) Star Wars’ı yazmaları tartışmalı bir karar olmasının yanı sıra hatalı, çirkin ve ve bir o kadar da basitliktir” denilen mektuba, yayınlanır yayınlanmaz 12 binin üzerinde imza atıldı.

Bir başka online platform thepetitionsite.com’da da benzer bir kampanya başlatılarak 6 bin imza toplandı.