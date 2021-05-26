Game of Thrones oyuncusu Hannah Waddingham işkence sahnesini anlattı: 10 saat bağlı kaldım

Game of Thrones dizisinde Septa Unella karakterini canlandıran Hannah Waddingham, işkence sahnesinde 10 saat boyunca tahta masaya bağlı olarak durduğunu, üzerine litrelerce şarap döküldüğünü ifade etti.

26.05.2021 - 17:02

Game of Thrones oyuncusu Hannah Waddingham işkence sahnesini anlattı: 10 saat bağlı kaldım - 1
Game of Thrones'un oyuncularından Hannah Waddingham, dizinin 5. ve 6. sezonlarındaki işkence sahneleri ve Cersei'nin dizide Septa'dan intikam aldığı sahne hakkında konuştu.


Game of Thrones oyuncusu Hannah Waddingham işkence sahnesini anlattı: 10 saat bağlı kaldım - 2
Sahnede su altında boğulma hissi yaratan 'waterboarding' işkencesine maruz kaldığını anlatan ünlü oyuncu, çekimler sırasında yaşadığı zorluklara değindi.


Game of Thrones oyuncusu Hannah Waddingham işkence sahnesini anlattı: 10 saat bağlı kaldım - 3
Waddingham, "Cersei'nin bana işkence sahnesini çekerken 10 saat boyunca tahta masaya bağlı kaldım ve üzerime litrelerce şarap döküldü" ifadelerini kullandı.


Game of Thrones oyuncusu Hannah Waddingham işkence sahnesini anlattı: 10 saat bağlı kaldım - 4
Yapımcılığı HBO tarafından üstlenilen dizide Lannister Hanedanı'nın kraliçesi Cersei Lannister (Lena Headey) tarafından işkenceye uğradığı sahne hakkında konuşan Waddingham, işkencede tecavüz detayının da olduğunu ancak son anda bundan vazgeçildiğini dile getirdi.


Game of Thrones oyuncusu Hannah Waddingham işkence sahnesini anlattı: 10 saat bağlı kaldım - 5
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Waddingham, "Sanırım tecavüzle ilgili diziye şikayetler geldi. Ve bu yüzden son dakikada değişikliğe gidildi. Ve sonrasında sahne için bir dalgıç kıyafetine ihtiyacım olacağı söylendi. Ben ise bana yanlış bildirimlerin geldiğini düşünmüştüm. Ancak sonradan nedenini anlamış oldum" dedi.

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