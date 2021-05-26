Game of Thrones oyuncusu Hannah Waddingham işkence sahnesini anlattı: 10 saat bağlı kaldım

Yapımcılığı HBO tarafından üstlenilen dizide Lannister Hanedanı'nın kraliçesi Cersei Lannister (Lena Headey) tarafından işkenceye uğradığı sahne hakkında konuşan Waddingham, işkencede tecavüz detayının da olduğunu ancak son anda bundan vazgeçildiğini dile getirdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Waddingham, "Sanırım tecavüzle ilgili diziye şikayetler geldi. Ve bu yüzden son dakikada değişikliğe gidildi. Ve sonrasında sahne için bir dalgıç kıyafetine ihtiyacım olacağı söylendi. Ben ise bana yanlış bildirimlerin geldiğini düşünmüştüm. Ancak sonradan nedenini anlamış oldum" dedi.