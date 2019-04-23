Game of Thrones'ta CIA sürprizi
Dünya çapında izlenme rekorları kıran Game of Thrones'un 8. final sezonunun 2. bölümü pazar gecesini pazartesiye bağlayan sabah yayınlandı. Hatta dizinin 3. yeni bölüm fragmanı bile izleyiciyle buluştu. Ancak CIA'in paylaşımı diziyle ilgili tüm bu gelişmelerin önüne geçti.
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1Uzun süredir merakla beklenen fenomen dizi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 8. final sezonu 2. bölümü geride bıraktı hatta 3. yeni bölüm fragmanı bile yayınlandı.
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CIA eski Başkan Yardımcısı David Cohen'in, toplam 6 bölümden oluşacağı bilinen dizinin bir bölümünde figüran olarak yer aldığı ortaya çıktı.
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CIA, (Amerikan Haber Alma Teşkilatı) bu sahneyi Twitter hesabından esprili bir dille paylaşarak duyurdu:
"CIA için çalışmanın bir avantajı da dünya seyahatidir. Görünüşe göre bazen başka alemlere kadar uzanır... Küçük bir kuş, bizim eski bir yetkilimizin Game Of Thrones'un bu geceki bölümünde Westeros'ta gezindiğini gözledi"
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4David Cohen de CIA'in bu paylaşımını alıntılayarak, "Maskemi düşürmenin yolu" diyerek yeniden paylaştı.
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5Game of Thrones 8. sezon 2. bölümde Arya Stark karakterinin ilk kez çıplak göründüğü seks sahnesi seyircilerden tepkisini çekti.
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