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Game of Thrones'un spinoff projesinin kadrosuna 5 yeni oyuncu

George R.R. Martin ve Jane Goldman’ın yaratıcılığını üstlendiği Game of Thrones spinoff‘unun oyuncu kadrosuna beş yeni isim daha katıldı. Spinoff: Çok tutulan bir dizinin karakterleriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek.

  • 1

    Game of Thrones'un 8. final sezonunun başlamasına sayılı günler kala Jane Goodman ve George R.R. Martins'in spin-off projesi şekil almaya başladı.

    Game Of Thrones’un yeni sezonundan ilk görüntüler

    Game of Thrones'un 8. yeni sezon teaserı yayınlandı

  • 2

    Yeni dizinin kadrosu için daha önce açıklanan Naomi Watts ve Josh Whitehouse gibi isimlerin arasına 5 yeni isim daha eklendi.
  • 3

    Game of Thrones'da şu anda anlatılan hikayenin 8 bin yıl öncesini anlatacak yeni dizide şu isimler yer alacak:
  • 4

    Naomi Ackie
  • 5

    Dixie Egerickx (Kadroya yeni eklendi)
  • 6

    John Simm (Kadroya yeni eklendi)
  • 7

    Richard McCabe (Kadroya yeni eklendi)
  • 8

    Marquis Rodriguez (Kadroya yeni eklendi)

  • 9

    John Heffernan (Kadroya yeni eklendi)
  • 10

    Alex Sharp
  • 11

    George Henley
  • 12

    Jamie Campell Bower
  • 13

    Denise Gough
  • 14

    Tony Regbo
  • 15

    Sheila Atim
  • 16

    Ivano Jeremiah
  • 17

    Naomi Watts
  • 18

    Josh Whitehouse
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