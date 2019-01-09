Game of Thrones'un spinoff projesinin kadrosuna 5 yeni oyuncu
George R.R. Martin ve Jane Goldman’ın yaratıcılığını üstlendiği Game of Thrones spinoff‘unun oyuncu kadrosuna beş yeni isim daha katıldı. Spinoff: Çok tutulan bir dizinin karakterleriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek.
-
1
Game of Thrones'un 8. final sezonunun başlamasına sayılı günler kala Jane Goodman ve George R.R. Martins'in spin-off projesi şekil almaya başladı.
Game Of Thrones’un yeni sezonundan ilk görüntüler
Game of Thrones'un 8. yeni sezon teaserı yayınlandı
-
2Yeni dizinin kadrosu için daha önce açıklanan Naomi Watts ve Josh Whitehouse gibi isimlerin arasına 5 yeni isim daha eklendi.
-
3Game of Thrones'da şu anda anlatılan hikayenin 8 bin yıl öncesini anlatacak yeni dizide şu isimler yer alacak:
-
4Naomi Ackie
-
5Dixie Egerickx (Kadroya yeni eklendi)
-
6John Simm (Kadroya yeni eklendi)
-
7Richard McCabe (Kadroya yeni eklendi)
-
8
Marquis Rodriguez (Kadroya yeni eklendi)
-
9John Heffernan (Kadroya yeni eklendi)
-
10Alex Sharp
-
11George Henley
-
12Jamie Campell Bower
-
13Denise Gough
-
14Tony Regbo
-
15Sheila Atim
-
16Ivano Jeremiah
-
17Naomi Watts
-
18Josh Whitehouse