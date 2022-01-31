Germanicia Antik Kenti'ndeki kazılarda, 1500 yıllık açık hava şölenini anlatan mozaik bulundu

Germanicia Antik Kenti sınırları içerisinde bugüne kadar 35 ayrı alanda arkeolojik yapı kalıntıları tespit edildiğini ve bunlardan 7'sinin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirildiğini belirten Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, şöyle konuştu:

"Kazı çalışmalarında, daha önce bulunmuş olan mozaiğimizin devamı niteliğinde 50 metrekarelik bir mozaiğe rastlanıldı. Bulunan mozaik, gerçekten muhteşem bir mozaik. Üzerinde bir açık hava şöleninin olduğunu düşünüyoruz. Orta merkezde 2 çift oturmakta ve alanda 3 tane kadın dans eder vaziyette müzik eşliğinde ve sunumlar yapan 2 erkek figürü bulunmakta. Aynı zamanda incir ağacına tırmanan çıplak ayaklı küçük erkek çocuğunun figürü yer almaktadır."