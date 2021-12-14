Giresun Adası'nda kazılar yeniden başlayacak

Haberler - İHA 14.12.2021 - 10:47
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanabilir tek adası olan, Akdeniz defnesi ve yalancı akasya başta olmak üzere 71 tür doğal otsu ve odunsu bitki türünü barındıran, tepeli karabatak ve martıların doğal olarak ürediği arkeolojik sit alanı Giresun Adası'nda kazıların önümüzdeki yıl yeniden başlayacağı belirtildi.
Giresun Valisi Enver Ünlü, beraberinde bulunan Giresun Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Erdem Kılavuz ve teknik ekiple kazı çalışmaları öncesi Giresun Adası’nda incelemelerde bulundu.
Geçmişte Aretias, Nesos ve Areos gibi pek çok isimle anılan, antikçağdan beri süregelen yaşam izlerine sahip adanın birçok efsane ve mitolojik anlatıma konu olduğunu anlatan Vali Ünlü, “Adayı boydan boya çevreleyen sur kalıntıları, kilise, şapel, su kuyusu ve çok sayıda mezar yapısının adadaki yaşamı ve tarihsel zenginliği gözler önüne seriyor" dedi.
Vali Ünlü, adanın tarihsel süreçteki medeniyet kurgusunu ortaya çıkartmak ve ele geçen bulguların şehrin kültür ve tarihsel zenginliğine katılması için 2012-2016 yıllarında arkeolojik yüzey araştırması yapılarak birçok buluntu ele geçtiğini, ancak adanın olumsuz tabiat şartları nedeniyle tekrar bitki örtüsüyle kapandığını söyledi.
Ünlü önümüzdeki yıl kazı çalışmalarına ışık tutmak için hazırlıklara başladıklarını da belirtti.
Ünlü, “Adamızda kazı çalışmaları için son hazırlıklar yapılıyor. Önümüzdeki yılın başında başlayacak. Adanın yüzeyinde ve toprağın altında bir hazine gibi yatan geçmişin kalıntıları günümüze kadar birçok bilimsel çalışmayla gün yüzüne çıkartılmaya çalışıldı. Yeni başlayacak kazı uzun süre devam edecek” diye konuştu.
Giresun Adası’nın turizme değer katacağını söyleyen Ünlü, “Kazılarda ortaya çıkan tarihi kalıntılar ve buluntular sergilenecek. Adayı turizm için önemli bir destinasyon haline getireceğiz. Bunun için adanın ihtiyacı olan gerekli altyapıyı oluşturacağız. Adayı surları, sarnıçları, şapelleri, yaşam alanlarıyla beraber sivil mimariyi yeniden eski ihtişamına kavuşturarak önemli bir turizm alanına dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.
Doğu Karadeniz’in tek yaşanabilir adası olan Giresun Adası kıyıdan 1,6 km açıkta ve 38 bin metrekare alana sahip.
Adada özellikle Akdeniz defnesi ve yalancı akasya başta olmak üzere 71 tür doğal otsu ve odunsu bitki türü bulunurken, tepeli karabatak ve martıların doğal olarak ürediği ada aynı zamanda göçmen kuşların uğrak ve dinlenme yeri.
Hakkında birçok efsaneler anlatılan, Amozanların ve birçok kavmin yaşadığı adada mitolojik çağlara ait birçok kalıntı bulunurken, Amazon kadınlarının burada yaşadığına ve mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotlar'ın Herkül ile birlikte altın postu aramak için geldiklerine inanılıyor.
Aretias, Nesos ve Khalkeritis isimleriyle anılan adada M.Ö. 2 bin yılından itibaren yerleşimin başladığı sanılıyor.