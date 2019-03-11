Gişede Captain Marvel rüzgarı (8-10 Mart 2019 ABD Box Office rakamları)
ABD sinema salonlarında Captain Marvel rüzgarı esmeye başladı... Box Office rakamlarına göre Marvel'in yeni filmi, hafta sonu 153 milyon dolar gişe rakamına ulaşarak 2 haftadır zirvede olan How to Train Your Dragon: The Hidden World'ü sadece tahtında etmekle kalmadı, vizyona girdiği günden bugüne kadar elde ettiği gişe rakamını bile geride bıraktı. İşte 8-10 Mart 2019 ABD Box Office rakamları...
1
Apollo 11 1.3 milyon dolar
2
Greta 2.2 milyon dolar
3
Fighting with My Family 2.2 milyon dolar
4
Isn't It Romantic 2.4 milyon dolar
5
Green Book 2.5 milyon dolar
6
Alita: Battle Angel 3.2 milyon dolar
7
The Lego Movie 2: The Second Part 3.8 milyon dolar
8
A Madea Family Funeral 12.1 milyon dolar
9
How to Train Your Dragon: The Hidden World 14.7 milyon dolar