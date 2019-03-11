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Gişede Captain Marvel rüzgarı (8-10 Mart 2019 ABD Box Office rakamları)

ABD sinema salonlarında Captain Marvel rüzgarı esmeye başladı... Box Office rakamlarına göre Marvel'in yeni filmi, hafta sonu 153 milyon dolar gişe rakamına ulaşarak 2 haftadır zirvede olan How to Train Your Dragon: The Hidden World'ü sadece tahtında etmekle kalmadı, vizyona girdiği günden bugüne kadar elde ettiği gişe rakamını bile geride bıraktı. İşte 8-10 Mart 2019 ABD Box Office rakamları...

  • 1

    Apollo 11 1.3 milyon dolar
  • 2

    Greta 2.2 milyon dolar
  • 3

    Fighting with My Family 2.2 milyon dolar

  • 4

    Isn't It Romantic 2.4 milyon dolar

  • 5

    Green Book 2.5 milyon dolar
  • 6

    Alita: Battle Angel 3.2 milyon dolar
  • 7

    The Lego Movie 2: The Second Part 3.8 milyon dolar
  • 8

    A Madea Family Funeral 12.1 milyon dolar
  • 9

    How to Train Your Dragon: The Hidden World 14.7 milyon dolar
  • 10

    Captain Marvel 153 milyon dolar
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