Gişede yılın en kötü ikinci haftası (ABD Box Office rakamları /30 Ağustos -1 Eylül 2019)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu.
Yaz biterken ABD'de, yılın en az hasılat toplanan ikinci hafta sonu geride kaldı. Vizyondaki ikinci hafta sonunu kapatan Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) ise bu haftada 11.6 milyon hasılatla gişedeki liderliğini sürdürdü. İşte 30 Ağustos - 1 Eylül 2019 ABD Box Office rakamları...
1
The Angry Birds Movie 2 4.1 milyon dolar
2
Dora and the Lost City of Gold 4.1 milyon dolar
3
Spider-Man: Far from Home 4.3 milyon dolar
4
Scary Stories to Tell in the Dark 5 milyon dolar
5
Ready or Not 5.6 milyon dolar
6
Overcomer 5.7 milyon dolar
7
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 6.3 milyon dolar