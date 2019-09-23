Gişenin galibi Downton Abbey (20-22 Eylül 2019 ABD Box Office rakamları)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Michelle Dockery, Matthew Goode ve Tuppence Middleton gibi isimleri kadrosunda bulunduran Downton Abbey filmi Brad Pitt'li Ad Astra ve Sylvester Stallone'lu Rambo'yu geride bırakarak gişenin yeni galibi oldu. İşte 20-22 Eylül 2019 ABD Box Office rakamları...
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1
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 1.5 milyon dolar
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2Overcomer 1.5 milyon dolar
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3Angel Has Fallen 2.4 milyon dolar
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4Good Boys 2.5 milyon dolar
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5The Lion King 2.6 milyon dolar
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6Hustlers 17.0 milyon dolar
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7It Chapter Two 17.2 milyon dolar
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8Rambo: Last Blood 19.0 milyon dolar
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9Ad Astra 19.2 milyon dolar
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10Downton Abbey 31.0 milyon dolar