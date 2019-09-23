NTV

Gişenin galibi Downton Abbey (20-22 Eylül 2019 ABD Box Office rakamları)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Michelle Dockery, Matthew Goode ve Tuppence Middleton gibi isimleri kadrosunda bulunduran Downton Abbey filmi Brad Pitt'li Ad Astra ve Sylvester Stallone'lu Rambo'yu geride bırakarak gişenin yeni galibi oldu. İşte 20-22 Eylül 2019 ABD Box Office rakamları...

  • 1

    Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 1.5 milyon dolar

  • 2

    Overcomer 1.5 milyon dolar

  • 3

    Angel Has Fallen 2.4 milyon dolar

  • 4

    Good Boys 2.5 milyon dolar


  • 5

    The Lion King 2.6 milyon dolar

  • 6

    Hustlers 17.0 milyon dolar

  • 7

    It Chapter Two 17.2 milyon dolar

  • 8

    Rambo: Last Blood 19.0 milyon dolar

  • 9

    Ad Astra 19.2 milyon dolar

  • 10

    Downton Abbey 31.0 milyon dolar
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin