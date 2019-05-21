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Gişenin yeni lideri: John Wick 3 (Box Office Türkiye 17-19 Mayıs 2019)

Geçen hafta vizyona girdiği perşembe günü 30.678 seyirci tarafından izlenen John Wick 3: Parabellum, hafta sonunda ise 219.805 biletli seyirci tarafından tercih edildi ve Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu. Film bu performansıyla selefi John Wick 2'nin ilk üç gün performansının gerisinde kalsa da ona yakınsayan bir açılış gerçekleştirmiş oldu. İşte 17-19 Mayıs 2019 Türkiye gişe rakamları...

  • 1

    Ne Olur Gitme

    441

  • 2

    İçerdekiler

    511

  • 3

    Gün Batımı / Sunset

    646

  • 4

    Masumiyetin Dayanılmaz Çekiciliği / Pure As Snow

    924

  • 5

    Lanetli Kapı: Paranormal Orman / Door in the Woods

    2.775

  • 6

    Bisikletler / Bikes

    3.433

  • 7

    Kim Daha Mutlu?

    6.871

  • 8

    Oyuncaklar Çıldırmış Olmalı / Uglydolls

    11.917

  • 9

    Pokémon Dedektif Pikachu

    34.116

  • 10

    Avengers: Endgame

    41.688

  • 11

    John Wick 3: Parabellum

    219.805

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