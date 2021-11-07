Göbeklitepe 10 ayda ziyaretçi sayısında zirveye ulaştı

"GÖBEKLİTEPE BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

Şanlıurfa'nın Türkiye'de kültür turizminde lokomotif olabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Şimdiden ziyaretçi sayısı 500 bine yaklaştı. Bunda kültür turlarına olan ilgi ve insanlarımızın turizmde yurt içine yönelmesi gibi etkenler olduğu görülüyor. Göbeklitepe bizim başımızın tacı. Hem ülkemizde hem yurt dışında çok ses getirdi, getirmeye de devam ediyor. Hem Türkiye hem dünyada kültüre, arkeolojiye insanlığın ilgisi artıyor. Belgeseller, yapılan filmler ve programlar insanların merakını daha da arttırıyor, dolayısıyla Göbeklitepe'ye olan ilgi daha da artacaktır."