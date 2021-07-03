Göbeklitepe taşı Ağustos'ta BM'de olacak

03.07.2021 - 13:35
'TAŞ OCAĞINDAN TEMİN EDİLDİ'
Kopyanın yapımına mayıs ayında İstanbul Şişli'deki atölyesinde başlayan arkeolog Ahmet Demirtaş, süreç hakkında konuştu. Demirtaş, Göbeklitepe'nin '18' numaralı taşının 1/2 oranında küçültülmüş olanını yaptıklarını söyledi. Demirtaş, taşın, Şanlıurfa'daki bir taş ocağından temin edilerek kamyonla getirildiğini anlattı.
Demirtaş, "Göbeklitepe Şanlıurfa'da olduğu için böyle bir bağlantı kurulsun istendi. Burada bir mermer atölyesinde daha iyi çalışabilmemiz için taş kalibre edildi. Burada kullandığımız taş, masif taş yani kalker taşı. 'Urfa taşı' olarak bilinen yumuşak bir taş. Özelliği zaman geçtikçe oksijenle teması sonucunda daha da sertleşiyor olması. Şu anda atölyemizde doku çalışması yapıyoruz daha sonra da üstündeki figürleri çalışmaya başlayacağız" dedi.
'AĞUSTOS AYINDA BİTECEK'
Demirtaş, taşın yapımının yaklaşık bir ay sonra tamamlanmasının planlandığını söyleyerek, "Haftada 6 gün, günde 4-5 saat çalışıyoruz. Ağustos başında bitirmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımız ana gövdede çalışıyor. 2 metre 75 santim boyunda olacak. Çok heyecanlıyız çok mutluyuz" diye konuştu.
'TAŞIN BÜTÜN ÖZELLİKLERİNİ YANSITIYORUZ'
Ahmet Demirtaş, kopyası yapılan '18' numaralı taşın önemini de anlattı. Demirtaş "18 Numaralı taş Göbeklitepe'nin 'D Tapınağı'nda ortada duran iki önemli taştan biri. Üstünde tilki figürü var, kaide kısmında da ördekler var. Üstündeki figürlerin çok olmasından dolayı önemli bir taş, insan motifi de var" dedi.
Replika yaptıklarını ancak bütün özelliklerini yansıttıklarına dikkat çeken Demirtaş "Taşın öne doğru eğriliği dahil her şeyi birebir yapılıyor. Yapım bittikten sonra taşlar paketlenecek ve üstü kontra ile sıkıştırılmış ahşap cinsi malzeme ile kaplanacak" dedi.