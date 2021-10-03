Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander
İlk kez 7 yaşında Göteborg Operası'nda sahneye çıkan ve 9 yaşında baleye başlayan Alicia Vikander, 15 yaşında oyunculuğa merak sardı. İsveç'te popüler bir dizi olan Andra Avenyn'de Josefin rolüyle dikkat çekti. İlk sinema filmi Pure ile beğeni topladı. Uluslararası çapta ün kazanması, 2012 yapımı Anna Karenina filmindeki Kitty rolüyle oldu. The Danish Girl filmindeki ressam Gerda Wegener rolüyle, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanarak adını Hollywood'un önemli isimleri arasına yazdırdı. Tomb Raider ile popülerliğini artıran İsveçli oyuncu bugün 33. doğum gününü kutluyor. İşte Alicia Vikander'ın Göteborg Operası'ndan Hollywood'a uzanan kariyerinde, imza attığı filmler...
Alicia Vikander / Love (2008)
Mohammed Assir ve Alicia Vikander / Andra Avenyn (2007)
Samuel Fröler ve Alicia Vikander / Till det som är vackert (2010)
Alicia Vikander ve Björn Gustafsson / Kronjuvelerna (2011)
Alicia Vikander / En kongelig affære (2012)
Alicia Vikander / Anna Karenina (2012)
Alicia Vikander / En kongelig affaere (2012)
Alicia Vikander / The Fifth Estate (2013)
Alicia Vikander / Hotell (2013)
Alicia Vikander / The Fifth Estate (2013)
Alicia Vikander / Testament of Youth (2014)
Alicia Vikander / Son of a Gun (2014)
Alicia Vikander ve Sonoya Mizuno / Ex Machina (2014)
Alicia Vikander / Late Night with Seth Meyers (2014)
Alicia Vikander / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (2014)
Alicia Vikander / Seventh Son (2014)
Alicia Vikander / The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Alicia Vikander / Steve Jobs Organizasyonu (2015)
Alicia Vikander / The Danish Girl (2015)
Alicia Vikander / Burnt (2015)
Tommy Lee Jones ve Alicia Vikander / Jason Bourne (2016)
Alicia Vikander / 22. Annual Screen Actors Guild Awards (2016)
Alicia Vikander / Euphoria (2017)
Alicia Vikander ve Dane DeHaan / Tulip Fever (2017)
Eva Green ve Alicia Vikander / Euphoria (2017)
James McAvoy ve Alicia Vikander / Submergence (2017)
Alicia Vikander / Tomb Raider (2018)
Alicia Vikander / Earthquake Bird (2019)
Janelle Monáe ve Alicia Vikander / The Glorias (2020)
Alicia Vikander / EarthquakeBird (2019)
Alicia Vikander / The Glorias (2020)
Alicia Vikander / Blue Bayou (2021)
Alicia Vikander / Beckett (2021)
Alicia Vikander ve Dev Patel / Yeşil Şövalye (2021)