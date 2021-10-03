Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander

İlk kez 7 yaşında Göteborg Operası'nda sahneye çıkan ve 9 yaşında baleye başlayan Alicia Vikander, 15 yaşında oyunculuğa merak sardı. İsveç'te popüler bir dizi olan Andra Avenyn'de Josefin rolüyle dikkat çekti. İlk sinema filmi Pure ile beğeni topladı. Uluslararası çapta ün kazanması, 2012 yapımı Anna Karenina filmindeki Kitty rolüyle oldu. The Danish Girl filmindeki ressam Gerda Wegener rolüyle, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanarak adını Hollywood'un önemli isimleri arasına yazdırdı. Tomb Raider ile popülerliğini artıran İsveçli oyuncu bugün 33. doğum gününü kutluyor. İşte Alicia Vikander'ın Göteborg Operası'ndan Hollywood'a uzanan kariyerinde, imza attığı filmler...

Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 1
Alicia Vikander / Love (2008)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 2
Mohammed Assir ve Alicia Vikander / Andra Avenyn (2007)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 3
Samuel Fröler ve Alicia Vikander / Till det som är vackert (2010)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 4
Alicia Vikander ve Björn Gustafsson / Kronjuvelerna (2011)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 5
Alicia Vikander / En kongelig affære (2012)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 6
Alicia Vikander / Anna Karenina (2012)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 7
Alicia Vikander / En kongelig affaere (2012)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 8

Alicia Vikander / The Fifth Estate (2013)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 9
Alicia Vikander / Hotell (2013)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 10
Alicia Vikander / The Fifth Estate (2013)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 11
Alicia Vikander / Testament of Youth (2014)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 12
Alicia Vikander / Son of a Gun (2014)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 13
Alicia Vikander ve Sonoya Mizuno / Ex Machina (2014)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 14
Alicia Vikander / Late Night with Seth Meyers (2014)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 15
Alicia Vikander / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (2014)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 16
Alicia Vikander / Seventh Son (2014)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 17
Alicia Vikander / The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 18
Alicia Vikander / Steve Jobs Organizasyonu (2015)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 19
Alicia Vikander / The Danish Girl (2015)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 20
Alicia Vikander / Burnt (2015)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 21
Tommy Lee Jones ve Alicia Vikander / Jason Bourne (2016)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 22
Alicia Vikander / 22. Annual Screen Actors Guild Awards (2016)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 23
Alicia Vikander / Euphoria (2017)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 24
Alicia Vikander ve Dane DeHaan / Tulip Fever (2017)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 25
Eva Green ve Alicia Vikander / Euphoria (2017)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 26
James McAvoy ve Alicia Vikander / Submergence (2017)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 27
Alicia Vikander / Tomb Raider (2018)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 28
Alicia Vikander / Earthquake Bird (2019)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 29
Janelle Monáe ve Alicia Vikander / The Glorias (2020)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 30
Alicia Vikander / EarthquakeBird (2019)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 31
Alicia Vikander / The Glorias (2020)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 32
Alicia Vikander / Blue Bayou (2021)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 33
Alicia Vikander / Beckett (2021)
Göteborg Operası'ndan Hollywood yıldızlığına: Alicia Vikander - 34
Alicia Vikander ve Dev Patel / Yeşil Şövalye (2021)

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