Grammy rekortmeni Billie Eilish hakkında bilinmesi gerekenler

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, 62. Grammy Ödülleri’nde bir rekor kırdı. 18 yaşındaki şarkıcı; Yılın Kaydı, Yılın Albümü, Yılın Şarkısı, En İyi Yeni Sanatçı, Yılın En İyi Pop Vokal Albümü olmak üzere 5 dalda ödül alarak geceye damga vurdu. Eilish, Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçti.
Peki kim bu, Grammy’de kendinden tecrübeli pek çok isme meydan okuyan Billie Eilish?
Los Angeles doğumlu şarkıcı, 2016 yılında Ocean Eyes şarkısını Soundcloud’a yükledi ve şarkı bir anda viral (sosyal medyada hızla yayılma) hale geldi.
Eilish’in popülerleşmesini sağlayan Ocean Eyes şarkısı, 2019'dan itibaren Spotify'da 194 milyondan fazla dinlendi. Eilish, Ağustos 2017'de Don't Smile At Me albümünü çıkardı. Bu albümle kazandığı başarının ardından, Apple Music, Eilish'i bir ay sonra, Eylül 2017'de en yeni Up Next sanatçısı olarak adlandırdı.
Eilish'in Mart 2019'da çıkardığı When We All Fall Asleep, Where Do We Go? adlı albümü 15 ülkede bir numaralı albüm oldu. Aynı albümde yer alan Bad Guy adlı şarkısı da birçok ülkede bir numaraya yükseldi.
Kendine has giyim tarzı, saçı ve pozlarıyla bilinen Eilish’in Instagram’da 50 milyonu aşkın takipçisi var.
Tam adı Billie Eilish Pirate Baird O'Connell olan şarkıcı, oyuncu ve senarist Maggie Baird ile aktör Patrick O'Connell’in kızı. 1,61 metre boyunda, İrlanda ve İskoç kökenli O'Connell, 2019 yılında, internet ansiklopedisi Wikipedia’da en çok arananlar listesine girdi. Şarkıcıyı merak edenler, adını 20 milyon 236 bin 646 kez Wikipedia’da görüntüledi.
Time dergisi, geçen yıl ilk kez hazırlamaya başladığı Time 100 Next listesinde iş, eğlence, spor, siyaset, bilim, sanat ve başka alanlarda yükselen yıldızlara yer veriyor. Genç isimlerden oluşan listeye Billie Eilish de girdi.
Ünlü şarkıcının ünlü bir ağabeyi var. Hem müzisyen hem de oyuncu olan Finneas O’Connell, Alastair in Glee dizisindeki rolüyle tanınıyor.
Eilish, Tourette sendromu (İnsanların tik denilen, kontrol edemedikleri ani hareketler veya sesler çıkarmasına neden olan sinir sistemi ile ilgili bir problem) ve sinestezi (Tatları, kokuları ve sesleri, renk olarak algılama durumu) rahatsızlıklarına sahip olduğunu ve depresyon geçirdiğini açıkladı. Eilish, geçen yıl aralıksız tur takvimi yüzünden bir hafta boyunca her gün panik atak geçirdiğini açıklayarak "Her gece bir panik atak yaşadım. Her gece iki saat boyunca ağladım. Gerçekten, gerçekten çok kötüydü” dedi.
Billie Eilish, verdiği pek çok röportajda vegan olduğunu açıkladı.
Eilish, popülerliğini çevre sorunlarına dair farkındalık yaratmak için de kullanıyor. Geçen yıl eylül ayında yaptığı açıklamada, "Where Do We Go?" isimli dünya turunu, plastik pipetleri yasaklayarak, hayranlarını kendi su şişelerini getirme yönünde teşvik ederek ve her konser alanına çok sayıda geri dönüşüm kutusu koyarak, mümkün olduğunca çevreci yapma planları olduğunu açıkladı.
Ünlü bir giyim markasıyla çevreci kıyafetler için anlaşma sağlayan Eilish, kendisiyle özdeşleşen büyük boy sweatshirt'leri çevreci olarak tasarladı. Eilish'in resmi logolarını taşıyan ürünler bej, siyah ve neon yeşili renk alternatifiyle sunuluyor.
Eilish’in 6 milyon dolarlık servete sahip olduğu belirtiliyor.