Grammy rekortmeni Billie Eilish hakkında bilinmesi gerekenler

GRAMMY İLE TARİHE GEÇTİ

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, 62. Grammy Ödülleri’nde bir rekor kırdı. 18 yaşındaki şarkıcı; Yılın Kaydı, Yılın Albümü, Yılın Şarkısı, En İyi Yeni Sanatçı, Yılın En İyi Pop Vokal Albümü olmak üzere 5 dalda ödül alarak geceye damga vurdu. Eilish, Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçti.

Peki kim bu, Grammy’de kendinden tecrübeli pek çok isme meydan okuyan Billie Eilish?