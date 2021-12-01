Grimes, kendisini Marie Antoinette'e benzetti: Eşitsizliğin sembolüyüm

Marie Antoinette'nin bütün işlerini hizmetçileri görüyor, yataktan çıkarken bile hizmetçiler yardım ediyordu. Bu durumdan annesine, "Rujumu tüm dünyanın gözü önünde sürüyorum, ellerimi tüm dünyanın gözü önünde yıkıyorum!" diyerek yakınmıştı.



Paris'te ekmek kıtlığı yaşandığı dönemde söylenmiş olan, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" (Qu'ils mangent de la brioche) sözü, ya Marie Antoinette'i kötülemek ya da sözü popüler yapmak amacıyla, Marie Antoinette'e mâl edildi.