Grimes, kendisini Marie Antoinette'e benzetti: Eşitsizliğin sembolüyüm

Haberler 01.12.2021 - 15:13
Gerçek adı Claire Boucher olan Grimes pazar günü üç TikTok videosu yayımladı. Grimes videolardan birinde şöhreti ve çevrimiçi olmaktan duyduğu endişeden bahsetti.
Independent Türkçe'nin haberine göre; 33 yaşındaki şarkıcı, Fransız Devrimi sırasında vatan hainliğiyle suçlanarak idam edilen Marie Antoinette'le kendisini kıyasladı.
"Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözüyle anılan Fransa eski kraliçesine gönderme yapan şarkıcı, yaklaşık 2 milyon kez izlenen videoda "Ateşli pop hayran topluluğunda her nasılsa Marie Antoinette'e benzer bir eşitsizlik sembolü haline geldim. Açıkçası bu epey eğlenceli ve kızmadım" dedi.
Grimes ayrıca neden sosyal medyaya bir süre ara verdiğini de açıkladı. Şarkıcı kamuoyu önünde olmanın kendisini psikolojik olarak kötü etkilediğini dile getirdi.
Marie Antoinette kimdir?
Josephe Jeanne Marie Antoinette von Habsburg-Lorraine veya Maria Antonia Josepha Johanna (Jozef Jan Mari Antuanet von Habsburg Loren) Fransa Kraliçesi ve Avusturya arşidüşesidir.. Kısaca Marie Antoinette veya Maria Antonia olarak bilinir. Kutsal Roma İmparatoru I. Franz ve eşi Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın kızıdır. Henüz 14 yaşındayken Fransa veliahtı XVI. Louis ile evlendi. 1774 Mayıs'ında XVI. Louis Fransa kralı olunca Marie Antoinette Fransa kraliçesi oldu. XVII. Louis'nin (Kayıp Döfen) annesidir. Fransız Devrimi esnasında Vatan hainliği ile suçlanarak giyotinle idam edildi.
Marie Antoinette'nin bütün işlerini hizmetçileri görüyor, yataktan çıkarken bile hizmetçiler yardım ediyordu. Bu durumdan annesine, "Rujumu tüm dünyanın gözü önünde sürüyorum, ellerimi tüm dünyanın gözü önünde yıkıyorum!" diyerek yakınmıştı.
Paris'te ekmek kıtlığı yaşandığı dönemde söylenmiş olan, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" (Qu'ils mangent de la brioche) sözü, ya Marie Antoinette'i kötülemek ya da sözü popüler yapmak amacıyla, Marie Antoinette'e mâl edildi.