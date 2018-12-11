Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi filmlerdeki rolleriyle yıldızı parlayan Tayfun Akalın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Bir süredir huzurevinde kalan Tayfun Akalın, geçen ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanmış ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmişti.
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Kazanın ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, hayata gözlerini yumdu.
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Akalın'ın cenazesinin Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
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1 Ocak 1958'de Tekirdağ’da dünyaya geldi. Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı.
Hayatında bir kere nikâh masasına oturan Akalın'ın bu evlilikten iki çocuğu var.
Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı Bizim Aile filmiyle attı. Akalın, Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı serisiyle tanındı. Ünlü oyuncu efsane film Süt Kardeşler'de de rol aldı.