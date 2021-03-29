Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun'a veda

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun, Sefaköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DHA 29.03.2021 - 18:07

Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun'a veda - 1

Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun'a geçen kemik tümörü teşhisi konuldu. 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. 

Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun'a veda - 2
Fazıl Ender Uzun, için Sefaköy Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun'a veda - 3
Cenaze törenine Uzun'un ailesi ve sevenleri katıldı. K
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun'a veda - 4
Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Fazıl Ender Uzun, Sefaköy Mezarlığı'na defnedildi.

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