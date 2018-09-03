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Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor (İlanla başvuru)

Anadolu Ajansı

2019'da vizyona girmesi planlanan Hababam Sınıfı filminin öğrenci kadrosu, 1974 yılındaki ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

  • 1

    Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyazperdeye yansıyan Hababam Sınıfı yeniden çekilecek.
  • 2

    Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan yeni Hababam'ın yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturacak.
  • 3

    Hann Media'nın yapımcılığında ön hazırlık süreci tamamlanan Hababam Sınıfı sınıfı için yüksek bir bütçe ayrılacak.
  • 4

    Çekimleri 6 haftada tamamlanması ve 2019'da vizyona girmesi planlanan filmin öğrenci kadrosu, 1974 yılındaki ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.
  • 5

    Oyuncu başvuruları bu hafta başlayacak Hababam Sınıfı'nın ilanları bu kez internetten verilecek.
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