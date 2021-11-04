Hababam Sınıfı'nın Postal Rıza'sı Ercan Gezmiş: Halit Akçatepe kollarımda can verdi

"AĞIR AĞIR KAYNAYAN BİR TÜRK KAHVESİ LEZZETİNDEYDİK"

O yıllarda olup, bu yıllarda olmayan nedir, neden çoğunlukla geçmiş yıllara özlem duyuyoruz?



- O zamanki filmlerin bir tadı bir lezzeti vardı. Bir de çekim zorlukları vardı. İnsanların birbirine karşı sevgisi, saygısı ve kardeşliği de çok farklıydı. Bunlar o filmlere yansımış ve rastgelmiştir. Biz o dönemlerde bakır bir cezvede kor ateşte ağır ağır kaynayan bir Türk kahvesi lezzetindeydik. Bugünlerdeki makine kahvesi lezzetinde asla olamayız çünkü biz Hababam sınıfıyız.



(Fotoğraf: Adile Naşit ile Ercan Gezmiş)