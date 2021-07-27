Hababam'ın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu: Rol yapmadık, bizler o anları yaşadık

Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı'ndaki Kalem Şakir rolüyle tanınan Bülent İğdiroğlu, kendisini "ölümsüz" kıldığına inandığı bir yapımla anılıyor olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. İğdiroğlu, "Bilinenin aksine birçok sahne doğal ve habersiz çekimlerden oluştu. Filmlerimizde profesyoneller dahil, birçok sahnede rol yapmadık, bizler o anları yaşadık" dedi.

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Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 10:21

Hababam Sınıfı'nda rol alan ve gerçek isimlerinden çok, filmdeki lakaplarıyla tanınan oyunculardan, Antalya'da yaşamını sürdüren Bülent İğdiroğlu, halkın kendisine gösterdiği sevgiden oldukça memnun olduğunu söyledi.







"Hababam Sınıfı", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmlerinde oynayan evli ve bir çocuk babası 68 yaşındaki İğdiroğlu, rol aldığı unutulmaz yapımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.







"Kalem Şakir" rolüyle tanınan İğdiroğlu, Hababam Sınıfı kadrosunda yer almanın kendisi için çok özel olduğunu söyledi.







"NSANLAR FİLMDE KENDİLERİNDEN BİR ŞEYLER BULDU"



Yapımın nesiller boyu izlediğini, kendilerinin de büyük bir sevgiyle karşılaştıklarını aktaran İğdiroğlu, "Hababam Sınıfı çok özel bir film. Hem güldürür hem düşündürür, alabilene ise çok güzel mesajlar verir. Bu yapımı altı nesil izledi. İzlenme sebebi ise insanların filmde kendilerinden bir şeyler buluyor olmalarıydı" dedi.











"BİRÇOK SAHNEDE ROL YAPMADIK, BİZLER O ANLARI YAŞADIK"



İğdiroğlu, Türkiye'de yaşayan herhangi birine sorulsa herkesin, "Keşke bizler de Hababam Sınıfı'nda yer alabilseydik" diyeceğini belirterek, şöyle konuştu: "İşte bizler, o keşkeydik. Her zaman söylerim, benim iki servetim var, biri oğlum, diğeri de Hababam Sınıfı. İkisi de beni ölümsüz yapıyor. Bilinenin aksine birçok sahne doğal ve habersiz çekimlerden oluştu. Filmlerimizde profesyoneller dahil, birçok sahnede rol yapmadık, bizler o anları yaşadık. Örneğin müfettiş sahnesinde rol yapmadık, yaşadık. Kahkahalarımız gerçekti"







"Hafize Ana" rolüyle filmde yer alan Adile Naşit'in, kendisi ve film ekibi için çok özel olduğunu aktaran İğdiroğlu, usta oyuncunun sette herkese bir anne, abla gibi olduğunu aktardı.







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