Hadi film ve dizi soruları
Türkiye’nin fenomen bilgi yarışmalarından Hadi, film ve dizi sorularıyla eğlendirmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı ödüllü yarışmada çıkan sorulardan bazıları...
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1
Hobbit film serisinin ünlü yönetmeni kimdir?
Peter Jackson
Bryan Singer
Ridley Scott
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2
A - Peter Jackson
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3
Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde satılmak istenen ve film boyunca hikâyesi anlatılan değerli eşya hangisidir?
Necefli maşrapa
Elmas
Padişah tuğrası
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4B- Elmas
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5Deadpool 2 filminde sadece birkaç saniye görünen ve ücret olarak bir bardak kahve isteyen aktör kimdir?
Leonardo DiCaprio
Brad Pitt
Keanu Reeves
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6B- Brad Pitt
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7
Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi filminde yaşlı doğup gençleşen Benjamin Button karakterini kim canlandırmıştır?
Brad Pitt
Matt Damon
Tom Cruise
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8A- Brad Pitt
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9Star-Lord, Gamora, Drax ve Groot hangi film serisinde yer alan karakterlerdir?
Transformers
Fantastik Dörtlü
Galaksinin Koruyucuları
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10C - Galaksinin Koruyucuları
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11Lord Voldemort'un korktuğu tek büyücü kimdir?
Harry Potter
Albus Dumbledore
Severus Snape
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12B- Albus Dumbledore
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13Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi kaç dalda Oscar kazanmıştır?
9
11
13
-
14B- 11
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15
Örümcek Adam süper güçlerine nasıl sahip olmuştur?
Spor yaparak
Bir örümceğin ısırığıyla
Miras yoluyla
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16B- Bir örümceğin ısırığıyla
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17Annabelle filmine ismini veren Annabelle kimin ismidir?
Oyuncak bebeğin
Palyaçonun
Tablonun
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18A- Oyuncak bebeğin
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19
Matrix film serisindeki karizmatik başrol oyuncularının kullandığı aksesuar hangisidir?
Fular
Baston
Güneş gözlüğü
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20
C- Güneş gözlüğü
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21
Kiralık Aşk dizisiyle tanınan Elçin Sangu şu anda hangi dizide rol almaktadır?
Erkenci Kuş
Çarpışma
Kuzgun
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22B- Çarpışma
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23
Sinemada James Bond karakterini ilk canlandıran aktör kimdir?
Roger Moore
Sean Connery
Pierce Brosnan
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24B -Sean Connery
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25
Alfonso Cuarón'un 2018 Venedik Film Festivali'nde "Altın Aslan" ödülünü kazanan filmi hangisidir?
Roma
Paris
Tokyo
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26A - Roma
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27Bilgisayarların tarihini anlatan bir belgeselde hangi ikilinin isimlerini sıklıkla duyabilirsiniz?
Carl Sagan - Michio Kaku
Steve Jobs - Bill Gates
Ed Stafford - Bill Nye
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28B- Steve Jobs - Bill Gates
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29Delibal filminde Çağatay Ulusoy'la, İçimdeki Ses filminde Engin Günaydın'la başrolde oynayan oyuncu kimdir?
Leyla Lydia Tuğutlu
Yasemin Allen
Nesrin Cavadzade
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30A- Leyla Lydia Tuğutlu
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31
Kutup Ekspresi filminin yönetmeni kimdir?
Steven Spielberg
James Cameron
Robert Zemeckis
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32C- Robert Zemeckis
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33Ölü Gelin filminde evlenmekten korkan damadın adı nedir?
Victor
Henry
Ian
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34A- Victor
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35
Napoli'nin Sırrı, İstanbul Kırmızısı ve Serseri Mayınlar filmlerinin yönetmeni kimdir?
Nuri Bilge Ceylan
Ferzan Özpetek
Fatih Akın
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36B- Ferzan Özpetek
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37
Tarzan Efsanesi filminde Tarzan'ın eşi Jane'i canlandıran oyuncu kimdir?
Margot Robbie
Mimi Ndiweni
Faith Edwards
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38A- Margot Robbie
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39
Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling ve Emma Stone'un rol aldığı 2011 yapımı romantik komedi filmi hangisidir?
Çılgın Aptal Aşk
Arkadaştan Öte
Amelie
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40A- Çılgın Aptal Aşk
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41Koala, kanguru, tembel hayvan ve ornitorenkten bahseden belgesel nerede çekilmiş olabilir?
Alaska
Sibirya
Avustralya
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42C- Avustralya
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43
1996 yapımı Picasso ile Yaşamak filminde Pablo Picasso'yu hangi oyuncu canlandırmıştır?
Jack Nicholson
Robert De Niro
Anthony Hopkins
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44C- Anthony Hopkins
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45Hangisi Leonardo di Caprio'nın başrolünde oynadığı filmlerden değildir?
Para Avcısı
Diriliş Paris'te
Gece Yarısı
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46C- Gece Yarısı
-
47
Harry Potter film serisinin son dört filmini kim yönetmiştir?
David Yates
Alfonso Cuarón
Chris Columbus
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48A- David Yates
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49Matthew McConaughey ve Anne Hathaway'ın başrolünde oynadığı 2014 yapımı bilim kurgu filmi hangisidir?
Marslı
Başlangıç
Yıldızlararası
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50C- Yıldızlararası
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51En İyi Yönetmen Oscar Ödülü'nü 4 kez kazanarak bu rekoru elinde bulunduran yönetmen kimdir?
Frank Capra
Victor Fleming
John Ford
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52C- John Ford
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53"Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmi Kemal Sunal'ın hangi oyuncuyla birlikte oynadığı ilk filmdir?
Tarık Akan
Şener Şen
Halit Akçatepe
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54B-Şener Şen
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55"Filmimiz bu hafta vizyona girecek" sözündeki "vizyon" ne demektir?
Çekim
Dağıtım
Gösterim
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56C- Gösterim
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57Çağan Irmak'ın "Babam ve Oğlum" filmindeki "Hüseyin" isimli baba karakterini kim canlandırmıştır?
Çetin Tekindor
Uğur Yücel
Ercan Kesal
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58A-Çetin Tekindor
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59"Leyla ile Mecnun" dizisinde resimdeki "İsmail Abi" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
Cengiz Bozkurt
Serkan Keskin
Onur Ünlü
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60A- Serkan Keskin
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61"Payitaht: Abdülhamid" dizisinde padişah II. Abdülhamid'i canlandıran oyuncu kimdir?
Halit Ergenç
Bülent İnal
Sinan Tuzcu
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62B-Bülent İnal
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63Aşağıdaki dizi ve başkarakteri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
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64Avlu - Deniz
Kadın - Bahar
Jet Sosyete - Süreyya
C- Jet Sosyete - Süreyya
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65Ozan Güven'in Cem Yılmaz filmlerinde canlandırdığı robot hangi isimle bilinir?
216
333
404
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66A-216
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67"Tosun Paşa", "Zübük" ve "Gırgıriye" filmlerinin yönetmeni kimdir?
Ertem Eğilmez
Kartal Tibet
Ediz Hun
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68A- Ertem Eğilmez
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69"Çukur" dizisinde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı karakterin adı nedir?
Yamaç Koçovalı
Faruk Boran
Hızır Çakırbeyli
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70A-Yamaç Koçovalı