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Hadi film ve dizi soruları

Türkiye’nin fenomen bilgi yarışmalarından Hadi, film ve dizi sorularıyla eğlendirmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı ödüllü yarışmada çıkan sorulardan bazıları...

  • 1

    Hobbit film serisinin ünlü yönetmeni kimdir?

    Peter Jackson

    Bryan Singer

    Ridley Scott

  • 2

    A - Peter Jackson

  • 3

    Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde satılmak istenen ve film boyunca hikâyesi anlatılan değerli eşya hangisidir?


    Necefli maşrapa
    Elmas
    Padişah tuğrası

  • 4

    B- Elmas
  • 5

    Deadpool 2 filminde sadece birkaç saniye görünen ve ücret olarak bir bardak kahve isteyen aktör kimdir?
    Leonardo DiCaprio
    Brad Pitt
    Keanu Reeves
  • 6

    B- Brad Pitt
  • 7

    Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi filminde yaşlı doğup gençleşen Benjamin Button karakterini kim canlandırmıştır?

    Brad Pitt

    Matt Damon

    Tom Cruise

  • 8

    A- Brad Pitt
  • 9

    Star-Lord, Gamora, Drax ve Groot hangi film serisinde yer alan karakterlerdir?

    Transformers
    Fantastik Dörtlü
    Galaksinin Koruyucuları





  • 10

    C - Galaksinin Koruyucuları
  • 11

    Lord Voldemort'un korktuğu tek büyücü kimdir?
    Harry Potter
    Albus Dumbledore
    Severus Snape

  • 12

    B- Albus Dumbledore
  • 13

    Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi kaç dalda Oscar kazanmıştır?
    9
    11
    13
  • 14

    B- 11
  • 15

    Örümcek Adam süper güçlerine nasıl sahip olmuştur?


    Spor yaparak
    Bir örümceğin ısırığıyla
    Miras yoluyla

  • 16

    B- Bir örümceğin ısırığıyla
  • 17

    Annabelle filmine ismini veren Annabelle kimin ismidir?

    Oyuncak bebeğin
    Palyaçonun
    Tablonun

  • 18

    A- Oyuncak bebeğin
  • 19

    Matrix film serisindeki karizmatik başrol oyuncularının kullandığı aksesuar hangisidir?

    Fular

    Baston

    Güneş gözlüğü 

  • 20

    C- Güneş gözlüğü

  • 21

    Kiralık Aşk dizisiyle tanınan Elçin Sangu şu anda hangi dizide rol almaktadır?

    Erkenci Kuş
    Çarpışma
    Kuzgun

  • 22

    B- Çarpışma
  • 23

    Sinemada James Bond karakterini ilk canlandıran aktör kimdir?

    Roger Moore
    Sean Connery
    Pierce Brosnan

  • 24

    B -Sean Connery
  • 25

    Alfonso Cuarón'un 2018 Venedik Film Festivali'nde "Altın Aslan" ödülünü kazanan filmi hangisidir?

    Roma
    Paris
    Tokyo

  • 26

    A - Roma
  • 27

    Bilgisayarların tarihini anlatan bir belgeselde hangi ikilinin isimlerini sıklıkla duyabilirsiniz?
    Carl Sagan - Michio Kaku
    Steve Jobs - Bill Gates
    Ed Stafford - Bill Nye

  • 28

    B- Steve Jobs - Bill Gates
  • 29

    Delibal filminde Çağatay Ulusoy'la, İçimdeki Ses filminde Engin Günaydın'la başrolde oynayan oyuncu kimdir?
    Leyla Lydia Tuğutlu
    Yasemin Allen
    Nesrin Cavadzade

  • 30

    A- Leyla Lydia Tuğutlu
  • 31

    Kutup Ekspresi filminin yönetmeni kimdir?

    Steven Spielberg

    James Cameron

    Robert Zemeckis 

  • 32

    C- Robert Zemeckis
  • 33

    Ölü Gelin filminde evlenmekten korkan damadın adı nedir?
    Victor
    Henry
    Ian

  • 34

    A- Victor
  • 35

    Napoli'nin Sırrı, İstanbul Kırmızısı ve Serseri Mayınlar filmlerinin yönetmeni kimdir?


    Nuri Bilge Ceylan
    Ferzan Özpetek
    Fatih Akın

  • 36

    B- Ferzan Özpetek
  • 37

    Tarzan Efsanesi filminde Tarzan'ın eşi Jane'i canlandıran oyuncu kimdir?


    Margot Robbie
    Mimi Ndiweni
    Faith Edwards

  • 38

    A- Margot Robbie
  • 39

    Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling ve Emma Stone'un rol aldığı 2011 yapımı romantik komedi filmi hangisidir?


    Çılgın Aptal Aşk
    Arkadaştan Öte
    Amelie


  • 40

    A- Çılgın Aptal Aşk
  • 41

    Koala, kanguru, tembel hayvan ve ornitorenkten bahseden belgesel nerede çekilmiş olabilir?
    Alaska
    Sibirya
    Avustralya

  • 42

    C- Avustralya
  • 43

    1996 yapımı Picasso ile Yaşamak filminde Pablo Picasso'yu hangi oyuncu canlandırmıştır?


    Jack Nicholson
    Robert De Niro
    Anthony Hopkins

  • 44

    C- Anthony Hopkins
  • 45

    Hangisi Leonardo di Caprio'nın başrolünde oynadığı filmlerden değildir?
    Para Avcısı
    Diriliş Paris'te
    Gece Yarısı
  • 46

    C- Gece Yarısı
  • 47

    Harry Potter film serisinin son dört filmini kim yönetmiştir?

    David Yates

    Alfonso Cuarón

    Chris Columbus 


  • 48

    A- David Yates
  • 49

    Matthew McConaughey ve Anne Hathaway'ın başrolünde oynadığı 2014 yapımı bilim kurgu filmi hangisidir?
    Marslı
    Başlangıç
    Yıldızlararası

  • 50

    C- Yıldızlararası
  • 51

    En İyi Yönetmen Oscar Ödülü'nü 4 kez kazanarak bu rekoru elinde bulunduran yönetmen kimdir?
    Frank Capra
    Victor Fleming
    John Ford
  • 52

    C- John Ford
  • 53

    "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmi Kemal Sunal'ın hangi oyuncuyla birlikte oynadığı ilk filmdir?

    Tarık Akan
    Şener Şen
    Halit Akçatepe




  • 54

    B-Şener Şen
  • 55

    "Filmimiz bu hafta vizyona girecek" sözündeki "vizyon" ne demektir?

    Çekim
    Dağıtım
    Gösterim


  • 56

    C- Gösterim
  • 57

    Çağan Irmak'ın "Babam ve Oğlum" filmindeki "Hüseyin" isimli baba karakterini kim canlandırmıştır?

    Çetin Tekindor
    Uğur Yücel
    Ercan Kesal


  • 58

    A-Çetin Tekindor


  • 59

    "Leyla ile Mecnun" dizisinde resimdeki "İsmail Abi" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

    Cengiz Bozkurt
    Serkan Keskin
    Onur Ünlü

  • 60

    A- Serkan Keskin
  • 61

    "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde padişah II. Abdülhamid'i canlandıran oyuncu kimdir?

    Halit Ergenç
    Bülent İnal
    Sinan Tuzcu


  • 62

    B-Bülent İnal


  • 63

    Aşağıdaki dizi ve başkarakteri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


  • 64

    Avlu - Deniz
    Kadın - Bahar
    Jet Sosyete - Süreyya

    C- Jet Sosyete - Süreyya
  • 65

    Ozan Güven'in Cem Yılmaz filmlerinde canlandırdığı robot hangi isimle bilinir?

    216
    333
    404



  • 66

    A-216
  • 67

    "Tosun Paşa", "Zübük" ve "Gırgıriye" filmlerinin yönetmeni kimdir?

    Ertem Eğilmez
    Kartal Tibet
    Ediz Hun


  • 68

    A- Ertem Eğilmez
  • 69

    "Çukur" dizisinde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı karakterin adı nedir?

    Yamaç Koçovalı
    Faruk Boran
    Hızır Çakırbeyli
  • 70

    A-Yamaç Koçovalı
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