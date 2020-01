Hadise'ye 160 bin liralık tablo (Sanata yatırım yapan ünlüler)

OZAN GÜVEN

Ozan Güven'in Contemporary İstanbul’dan eli boş dönmediği ortaya çıktı. 44 yaşındaki sanatçı

Ali Elmacı'nın Senin gibi olmak istiyorum (Want to be Like You III / 120x100cm) eserini Instagram hesabından "Hoşgeldin" notuyla paylaştı.