Haftanın Filmleri (15 Haziran 2018)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yeni, 4'ü daha önce seyirciyle buluşmuş 10 film vizyona girecek. (Ceren Ala filmler değerlendirdi. / ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Ocean’s 8
Şık, güzel, akıllı, azılı ve erkeklerin en korktuğu özelliğe sahip olan, yani güçlü kadınlar! Hepsi alanında uzman 8 kadın, dekan ya da profesör olmak yerine soyguncu olmuş. Zeka ve beceri gerektiren büyük soygun hikayeleri her zaman ilgi çeker. Daha önce erkeklerin oluşturduğu kadronun, bu kez kadınlara emanet olmasından duyduğum gururu söylemiyorum bile. Debbie Ocean önderliğindeki takımın New York'ta düzenlenen Met Gala'daki soygun girişimini zevkle izleyeceksiniz.Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna ve Helena Bonham Carter'ın öne çıktığı filmin yönetmeni Garry Ross.
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2
Ayla
Türkiye'nin Oscar adayı olarak açıklandığından beri her yerde karşımıza çıkan Ayla ikinci kez vizyonda. Kore savaşı sırasında karşılaştığı küçük kızla yakınlık kuran Süleyman Astsubay'ın gerçek hikayesini anlatan film gözyaşı garantili. İsmail Hacıoğlu, Ali Atay, Taner Birsel, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez gibi iyi oyuncuların rol aldığı filmi Can Ulkay yönetiyor.
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3
Tatlı Bela
1987 yapımı “Üç Adam ve Bir Bebek” filmi ne güzeldi. Tom Selleck, Ted Danson ve Steve Guttenberg genç adamlardı o zamanlar. Yerli komedi Tatlı Bela da aynen o tatta bir film. 3 yakın arkadaş Arda, Erdem ve Fırat’ın hayatları kapılarına bırakılan ve nereden geldiği belli olmayan bir bebekle değişir ve komik komik şeyler olur. Gökhan Keser, Serkan Kuru, Eren Pekgöz ve Selen Seyven’in rol aldığı filmi Cem Sürücü yönetiyor.
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4
Dümdüzz Adam
Murat Toktamışoğlu'nun yazıp yönettiği Dümdüzz Adam, kendi hâlinde yaşamını sürdüren taksi şoförü Ferdi'nin, dedesi Cemşit ve Kader'le birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Ferdi Sancar ve Cezmi Baskın filmin başrolünü paylaşıyor.
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5
Üç Harfliler: Beddua
Korku türünde rüştünü ispat eden Alper Mestçi’nin yeni filmi Üç Harfliler: Beddua izlemesi zor sahnelerin hakkını veriyor. Hayalgücü, doğru makyaj ve sahnelerle birleşince iyi iş çıkıyor ortaya. Kadınların ağırlıkta olduğu filmde Beyzanur Mete, Esma Soysal, Şerife Ünsal, Gizem Takma rol alıyor.
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6
Aklın Gözü
Toplumsal bilinçaltının varlığını reddetmeyen biri olarak aynı doğrultuda insan zekasının manüpüle edilebileceğine inanıyorum. Yeterli nakitim olmadığı için filmini yapamadığım bu düşünceyi Andrew Goth hayata geçirdi. Şaka bir yana, insanların zihinlerini birbirlerine bağlayabilen kablosuz sinir ağı tasarlayan dahi çocukların hikayesi bilim kurgu türünü sevenler için ideal. Canım, usta aktör Sam Neill çok yaşlanmış, biraz üzüldüm. Dominique Tipper, Melia Kreiling ve Oliver Stark gibi genç oyuncular başrolde.
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7
Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
Hollywood ya da Avrupa sinemasının çokça denediği bir hikaye bu hafta ikinci kez karşımızda! İntiharın eşiğine gelen genç kadını, tutkusu yani dans etmek kurtaracak. Yoklukla elde edilen zaferin tadı karamel gibi olacak. Bence çok eğlenceli. 500 bin liralık büyük ödül için mücadele eden Aysel ve dans hocası Şengül'ün halleri, bu kadınlar bu piste nereden düşmüş dedirtiyor tabi ki. Binnur Kaya, dans hocası rolünde öyle iyi ki! Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolü paylaştığı filmde Okan Çabalar'a da dikkat etmek lazım. O napsa ben gülüyorum. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği film ruhunuza en az dans kadar iyi gelecek.
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8
Coco
Oscar’lı Coco ikinci kez vizyonda. "Moana"yı denk geldiğim her an izledim. O güzel gözlü çocukların dans ve müzikle birlikte hedeflerine ulaşma hikayesini izlemek, şahane esprilere ve mimiklere şahit olmak, beni her koşulda mutlu bir insan yapıyor. İşte Coco da öyle bir film. 12 yaşında bir erkek çocuğunun müzisyen olma hayalleri ne kadar duygusalsa, ölüler diyarında iskeletlerle yaşadığı macera o kadar absürt. Bir an bile sıkılmadan, yüzünüzde hiç eksilmeyen bir gülümsemeyle izleyeceğinizi garanti edebilirim. Animasyon Altın Küre'yi aldı bile. Oscar'ın da güçlü adayları arasında. Yönetmen koltuğunu Lee Unkrich ve Adrian Molina paylaşıyor.
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9
Düş Kırgınlıkları
Selim Güneş'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Düş Kırgınları", Türkiye'nin önemli edebiyatçılarından Mehmet Eroğlu'nun aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı.
Mert Tanık, Denise Ankel, Bahar Yanılmaz, Buğra Koçtepe, Hakan Emre Ünal, Cansu Fırıncı, İlyas Özçakır, Dilek Koldaş ve Lila Gürmen'in oynadığı dram türündeki film; aşk-sevgi ikilemi ile pişmanlık ve ölüm konuları üzerine yoğunlaşıyor.
Film ikinci kez seyirciyle buluşacak.
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10
Atölye
Fransız sinemasının önemli yönetmenlerinden Laurent Cantet'in yeni filmi "Atölye" (L’atelier – The Workshop); Marsilya yakınlarındaki küçük bir kasabada atölye çalışması için bir araya gelen genç yazar adayları arasında geçen olayları konu alıyor.
Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gösterilen filminin senaryosu yönetmen Laurent Cantet ve "Kalp Atışı Dakikada 120" filmi ile dikkati çeken Robin Campillo'ya ait.