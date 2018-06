Haftanın Filmleri (15 Haziran 2018)

Coco

Oscar’lı Coco ikinci kez vizyonda. "Moana"yı denk geldiğim her an izledim. O güzel gözlü çocukların dans ve müzikle birlikte hedeflerine ulaşma hikayesini izlemek, şahane esprilere ve mimiklere şahit olmak, beni her koşulda mutlu bir insan yapıyor. İşte Coco da öyle bir film. 12 yaşında bir erkek çocuğunun müzisyen olma hayalleri ne kadar duygusalsa, ölüler diyarında iskeletlerle yaşadığı macera o kadar absürt. Bir an bile sıkılmadan, yüzünüzde hiç eksilmeyen bir gülümsemeyle izleyeceğinizi garanti edebilirim. Animasyon Altın Küre'yi aldı bile. Oscar'ın da güçlü adayları arasında. Yönetmen koltuğunu Lee Unkrich ve Adrian Molina paylaşıyor.

