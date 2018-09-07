Haftanın filmleri (7 Eylül 2018)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girdi. İşte haftanın filmleri hakkında bilmeniz gerekenler.
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1
Alfa Kurt
Kodi Smit-McPhee'nin başrolünde yer aldığı Alfa Kurt, kabilesiyle çıktığı ilk av sırasında yaralanan ve ölüme terk edilen genç bir adam ile sürüsünden ayrı düşen bir kurdun dostluğunu konu ediniyor.
Yönetmenliğini Albert Hughes'ın üstlendiği ve günümüzden 20.000 yıl önce, son Buzul Çağı döneminde geçen bir hayatta kalma hikâyesini izleyiciye taşıyan filmde Kodi Smit-McPhee'ye Johannes Haukur Johannesson, Natassia Malthe ve Leonor Varela'nın eşlik ediyor.
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2
Komplo
Michael Soussan'ın yaşanmış gerçek anılarına dayanan Komplo, genç bir Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak çalışan Soussan'ın gerçek hikayesini ve onun Birleşmiş Milletler'in, Oil for Food programına bağış toplama çabalarını anlatıyor. Per Fly'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ABD, Kanada ve Danimarka ortak yapımı filmin başrollerinde Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Rachel Wilson, Shauna Macdonad ve Belçim Bilgin yer alıyor.
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3
Transit
Alman Auteur Christian Petzold'un Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılanson filmi Transit, günümüzün göçmen krizine Avrupa'nın geçmişinden bakış atacak. Senaryosu da yönetmen Christian Petzold'a ait olan Almanya ve Fransa ortak yapımı film'de Paula Beer, Maryam Zaree, Godehard Giese ile Lilien Batman gibi isimler rol aldı.
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4
Baba Nerdesin Kayboldum
Ahmet Karaman'ın yönetiği Baran Akbulut, Yıldız Çağrı Atiksoy, Yiğit Kirazcı ve Bestemsu Özdemir'in rol aldığı "Baba Nerdesin Kayboldum" adlı yapım izleyici ile buluşacak.
Senaryosu da Ahmet Karaman’a ait olan dram türündeki film, babasının ölümünün ardından hayat ve aşka yeni bir perspektiften yaklaşmaya çalışan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor.
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5
Arı Maya 2: Bal Oyunları
Noel Cleary ve Sergio Delfino'nun yönettiği haftanın animasyon filmi Arı Maya 2: Bal Oyunları; takım çalışması, dayanışma ve arkadaşlığın önemine dair bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.
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6
Keloğlan
Ferhat Ergün'ün senaryosuna imza attığı, Süleyman Mert Özdemir'in yönettiği Keloğlan, ünlü masal kahramanı ve arkadaşlarının doğa ve hayvanları korumak adına verdikleri mücadeleyi beyaz perdeye yansıtacak. Atilla Doğukan Türkyılmaz, Kaya Akkaya, Yağmur Ün, Asuman Dabak, Yakup Yavru ve Esvet Şahin'in oynadığı fantastik komedi türündeki filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.
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7
Zifir-i Azap
Haydar Işık'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi Zifir-i Azap'ta Ümit Acar, Ömer Baran, Burhan Çelik ile Özge Pirçek gibi isimler rol aldı. Senaryosunu Özlem Bölükbaşı'nın kaleme aldığı film, bir grup arkadaşın, bir define peşinde kendilerini öngöremedikleri olaylar içerisinde bulmaları etrafında dönüyor.