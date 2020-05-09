Haftanın fotoğrafları (1-7 Mayıs 2020)

09.05.2020 - 06:43
Rusya'nın başkenti Moskova'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay güzel görüntüler ortaya çıkardı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Çin'in Guangzhou kentinde, müşterilerin 1 saat boyunca ördeklerle oynamasına ve onları sevmesine imkan veren bir ördek dükkanı açıldı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, Kız Kulesi ve çevresinin sakin olduğu gözlendi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, (Seraya el-Kudüs) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazana rağmen, Gazze Şeridi sınırını ara vermeden İsrail'e karşı korumak için çalışıyor. AA ekibi, Han Yunus kentinin doğusundaki İsan el-Cedide beldesinde Gazze ile İsrail arasındaki sınırı koruyan Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı bir gruba, nöbetleri sırasında eşlik etti. Aralarında iş bölümü yapan Kudüs Seriyyeleri unsurlarının bir kısmı İsrail güçlerinin hareketlerini gözetlerken, diğerleri de ibadet etti. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Her yıl ortalama 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlayan Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en sakin günlerini yaşıyor. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
10 mart 2020 tarihinde bir çok ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile tanışan Türkiye, kamusal alanda ve sivil yaşamda bazı tedbirler aldı. Ülkedeki bütün spor faaliyetlerinin bir sonraki karara kadar durdurulmasından sonra sporcular da bu tedbirlere uyup zorunda kalmadıkça evlerinden çıkmama kararı alarak evlerinde spor yapmaya başladı. Salgınla mücadele kapsamında spor salonundan uzak kalan 38 yaşındaki Milli Boksör Şennur Demir, günlük antremanlarını kendi evinde gerçekleştiriyor. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki önemli birçok uçağın bakım ve modernizasyonunu yapan Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, tanker uçağı KC-135 ve nakliye uçağı CN-235'lerin de bakımlarını gerçekleştirerek göreve hazır hale getiriyor. "Uçan kale" olarak bilinen A400M ve dünya literatüründe "Herkül" olarak adlandırılan C-130'ların bakım ve onarımlarını gerçekleştirme kabiliyetine sahip Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, "CASA" olarak bilinen CN-235 ile tanker uçağı KC-135'leri Hava Kuvvetleri için göreve hazırlıyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Antalya'da havanın ısınmasıyla açmaya başlayan çiçekler, görsel bir şölen sunuyor. Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, rengarenk çiçekler boy göstermeye başladı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan imam Ahmed el Kasir, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında yetimlere iftar veriyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD'den getirildikleri Düzce'de karantinada tutulan Türk vatandaşlarına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından semazenli iftar programı düzenlendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Aydın'da akşam saatlerinde görülen dolunay şehrin ışıklarıyla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Kuveyt'te bulunan 340 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren THY uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. THY çalışanlarının koronavirüse karşı önlem aldığı görüldü. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Baharın müjdecisi leylekler Afrika'dan Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi'ne gelerek yuva yapmaya başladı. Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye geldiler. Leylekler her yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçka dönemini buradaki "leylek apartmanı" olarak bilinen yuvalarında geçirecek. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında en sakin günlerini yaşayan Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü semtindeki alanlara dikilen lalelerin açmasıyla renkli görüntüler oluştu. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Kız Kulesi ve çevresinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla sabah saatlerinde sakin olduğu görüldü. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Aşı ve enjektör ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya'da "evde kal" çağrısına bugün de uyuldu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili sokak köpeklerinin oyun oynaması dikkati çekti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Anneler Günü için çiçekçilik sektöründe hummalı bir çalışma yürütülüyor. İç piyasaya yönelik çiçek toplama ve paketleme işlemleri devam ediyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
Senegalli Salman, ülkesinden binlerce kilometre uzakta kardeşleri ve 3 akrabasıyla yaşadığı tek göz odada, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde iftar yapıyor. AA muhabiri, vatanlarından uzakta yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen oruç tutmayı aksatmayan Salman ve akrabalarının Laleli'deki odada küçük tüpte pişirdikleri tavuk yemeğiyle yaptıkları iftara tanıklık etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Van'da havaların ısınmasıyla canlanan doğada yüzünü gösteren ters laleler, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesinde doğal şekliyle yetişen ve halk arasında ''ağlayan gelin'' adı verilen ters laleler, büyüleyici güzellikleriyle yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
Zorlu geçen kışın ardından havanın ısınmaya başladığı Konya’da, ilkbaharın son ayında iki mevsim bir arada yaşanıyor. Orta Toros dağlarında kar varken, eteklerindeki bitki örtüsü ise yeşeriyor. ( Ömer Süt - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nde doğal güzellikleriyle ünlü longoz ormanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde en sakin günlerini yaşıyor. Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, bugünlerde rengarenk açan çiçekler, göllerin maviliği, yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nde doğal güzellikleriyle ünlü longoz ormanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde en sakin günlerini yaşıyor. Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, bugünlerde rengarenk açan çiçekler, göllerin maviliği, yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da sabah saatlerinde batmakta olan dolunay ve Galata Kulesi, güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 155 bin 370'e ulaştığı Rusya’nın başkenti Moskova’da akşam saatlerinde yağış etkili oldu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Van'ın Edremit ilçesinde baharın gelişiyle bahçeleri süsleyen ve halk arasında Zerinkadeh olarak da anılan nergis çiçekleri, dolunay ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirler arası seyahat sınırlamasının kaldırıldığını açıkladığı 7 il arasında yer alan Antalya'da denetimler artırıldı. Kontrol noktalarında sağlık ekipleri sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Van'a gelerek yuvalarını yapmaya başladı. Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla Van'a geldi. Elektrik direklerini mesken tutan leylekler, gün içinde doğadan topladıklarıyla yuvalarını tamamlamaya çalışıyor. Leyleklerin yuva telaşı, Artos Dağı'nın karlı doruklarıyla güzel görüntüler oluşturuyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kars'ta işlek alanlardan olan tarihi Kars Kalesi eteklerinin de boş kaldığı gözlendi. Yağmurun ardından oluşan su birikintisi ile bir vatandaşın yansıması da güzel görüntü oluşturdu. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Samsun'da yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, güzelliğiyle baş döndüren sarı çiçeklerin arasında piyano çalmanın keyfini çıkardı. ( Recep Bilek - Anadolu Ajansı )
ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ikinci eyaleti New Jersey'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parklar eyalet valisi Phil Murphy'nin duyurusuyla açıldı. Vatandaşlar, Long Branch'taki Ocean plajında güneşin tadını çıkardı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Burkina Faso ve Gine'den tahliye edilen 122 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş yaptı. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs'ta başlayan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı. Ankara'da uygulamanın son bulmasından hemen önce 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nın boş olduğu gözlendi. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 100 kilometre güneyinde bulunan Eloszallas köyünde, bölge rahibi Miklos Mihalyi katolik kilisesinin otoparkında günah çıkarma merasimi düzenledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında arabalarında bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. ( Arpad Kurucz - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Karaköy ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İzmir'de kentin en işlek bölgeleri boş kaldı. Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi'nde sadece güvercinlerin kaldığı görüldü. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
Her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olan, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Ankara ile İstanbul arasında yer alan, 2019 yılında 910 bin 435 kişinin ziyaret ettiği Abant, koronavirüs tedbirlerinin alınmasıyla sessizliğe gömüldü. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulurken Türkiye'nin simge meydanları da en sessiz günlerini yaşıyor. Fotoğrafta İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı görülüyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan hastalara uygulanan prosedüre, tedavi süreci aşamalarına ve salgınla mücadelede fedakarlığın sembolü haline gelen sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan yüzlerce kişinin sağlığına kavuşturulduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Kovid-19 tanılı veya şüpheli hastalar için ayrılan ameliyathaneleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi. Bir sağlık çalışanın, uzun süredir yüzünde takılı bulunan koruyucu gözlüğünün buğulandığı gözlendi. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde entegre et işleme tesisi sahibi Abdurrahman Şirin, çeşitli yöntemlerle işlediği atık boynuzları ahşap ve taşla birleştiriyor. Şirin, yaptığı süs eşyalarından oluşan eserlerini işletmesinde ayırdığı bir bölümde sergiliyor. ( Alibey Aydın - Anadolu Ajansı )
İçine girildiği andan itibaren selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran, büyük bir ibadethane olmasının dışında sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve bir süre sonra açılacak olan İslam Medeniyetleri Müzesi ile Türkiye'nin en modern külliyesi özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camisi, resmi açılışının gerçekleştirildiği 3 Mayıs 2019'dan bugüne 7 milyon ziyaretçiye kapılarını açtı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100'e yükseldi. Öte yandan, 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma iznine bugün başlandı. Başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de tarım ve hayvancılığın yanı sıra son yıllarda arıcılığın da en fazla yapıldığı illerden biri haline gelen Ağrı'da arıcılar, kaliteli bal üretmek için dağlık alanlarda konaklamaya başladı. Yüksek rakımlı yaylaları ve bitki çeşitliliği bakımından zengin potansiyele sahip kent, her yıl özellikle Karadeniz bölgesinden gelen gezgin arıcılara ev sahipliği yapıyor. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, kısıtlamadan muaf tutulan bazı görevli ve çalışanlar ulaşım için metro kullandı. ( Nevzat Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi olarak bilinen "Kruzenshtern" Çanakkale Boğazı'ndan geçti. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da bir grup, koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Güvenlik güçlerinin basın mensupları dahil bir çok göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi. ( Cristobal Venegas - Anadolu Ajansı )
"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan bölgenin en önemli turizm alanı Düzce'nin Akçakoca İlçesinde gün batımında oluşan kızıl güzellik izleyenleri büyüledi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
1 Mayıs'ın resmi tatil olduğu Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Guangzhou kent merkezinde de büyük oranda sakinlik hakim oldu. Tatili fırsat bilen bazı vatandaşlar, parklarda zaman geçirdi. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Haliç Köprüsü bağlantı yollarının boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlalarda çalışarak geçiriyor. Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tedbirlerin gölgesinde çalışan işçiler, üretime katkı sunmanın haklı gururunu yaşıyor. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )
Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde, kent merkezinin en hareketli noktalarında sessizlik hakim oldu. ( Serkan Avcı - Anadolu Ajansı )
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100'e yükseldi. Öte yandan, 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma iznine bugün başlandı. Başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nın sakini Yörüklerin, kayıkla çekilen duba üzerindeki hayvanlarla göçü renkli görüntüler ortaya çıkardı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nın sakini Yörüklerin, kayıkla çekilen duba üzerindeki hayvanlarla göçü renkli görüntüler ortaya çıkardı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Kız Kulesi ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan hastalara uygulanan prosedüre, tedavi süreci aşamalarına ve salgınla mücadelede fedakarlığın sembolü haline gelen sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti. Yoğun bakım ünitesinde görevli olan hemşire Büşra Y. göreve başlamadan önce koruyucu ekipmanlarını giydi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlenen Kızıl Meydan, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş kaldı. Elinde Rus Komünist Parti bayrağı ile Kızıl Meydan'da yürümek isteyen kişiye polis müdehale etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlenen Kızıl Meydan, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş kaldı. Elinde Rus Komünist Parti bayrağı ile Kızıl Meydan'da yürümek isteyen kişiye polis müdehale etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbul Boğaz'ında deniz trafiğinin durmasıyla 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün ışıklarının denize yansıması güzel görüntü oluşturdu. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )