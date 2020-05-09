Haftanın fotoğrafları (1-7 Mayıs 2020)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki önemli birçok uçağın bakım ve modernizasyonunu yapan Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, tanker uçağı KC-135 ve nakliye uçağı CN-235'lerin de bakımlarını gerçekleştirerek göreve hazır hale getiriyor. "Uçan kale" olarak bilinen A400M ve dünya literatüründe "Herkül" olarak adlandırılan C-130'ların bakım ve onarımlarını gerçekleştirme kabiliyetine sahip Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, "CASA" olarak bilinen CN-235 ile tanker uçağı KC-135'leri Hava Kuvvetleri için göreve hazırlıyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )