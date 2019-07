Haftanın fotoğrafları (20 Temmuz 2019)

45

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Dinner in White olarak da bilinen "Diner En Blanc" etkinliğinin 31'ncisi ABD'nin New York kentindeki Rockefeller Park'ta gerçekleştirildi. Beyaz kıyafetler giymenin zorunlu olduğu etkinlikte çok sayıda New Yorklu, yanlarında getirdikleri akşam yemeğini birlikte yedi. Etkinlik sırasında sağanak yağış etkili oldu. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )