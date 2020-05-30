Haftanın fotoğrafları (22-28 Mayıs 2020)

30.05.2020 - 07:04
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Atlı Timi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sahilleri denetledi. Sarıyer Kilyos'ta bulunan Gümüşdere Mahallesi'ndeki plaja gelen atlı timler, sahil boyunca denetimlerde bulunarak kısıtlamaya uyulup uyulmadığını kontrol etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60. yılında "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adıyla dün açılışı açılan Yassıada, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarırken, uluslararası toplantılara da ev sahipliği yapacak. ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan tarihi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hazır hale getirilen Mısır Çarşısı'nın, 1 Haziran pazartesi günü saat 10.00'da açılacağı duyuruldu. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden biri olma özelliği taşıyan Akdeniz Üniversitesi Camii’de dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından temizlenen ve dezenfekte edilen cami, aynı anda 15 bin kişinin ibadet yapabileceği büyüklükte, Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari tarzında 35 dönüm alanda inşa edildi. 36 metre çapında ve yerden 42,5 metre yükseklikteki kubbesiyle dikkati çeken cami, Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı. Olaylar devam ederken bazı göstericiler bölgede bulunan bazı mağazaları ateşe verdi. ( Jordon Strowder - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre durdurulan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara'dan sabah saatlerinde hareket eden tren, İstanbul'a geldi. Söğütlüçeşme durağında inen yolcuların maske taktıkları görüldü. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti. Çocuklarına yağmurluk giydirip, şemsiyelerle sokağa çıkaran bazı aileler, parkların ıslak olması nedeniyle yürüyüş yapmayı tercih etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı. ( Jordon Strowder - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı. Bazı noktalarda göstericilerle yakın temasa giren polislerin göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığı gözlendi. ( Steel Brooks - Anadolu Ajansı )
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenleri onurlandırmak için hükümet, 10 günlük resmi yas ilan ettiklerini duyurdu. Olağanüstü hal uygulamasının devam ettiği ve salgının en yoğun yaşandığı başkent Madrid'de, insanlar sokağa maske ile önlem alarak çıkıyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Doğu Anadolu'da bulunmasına rağmen mikroiklimi nedeniyle yurdun en sıcak illerinden olan Iğdır'da, kent merkezine göre rakımı daha yüksek olan köylere 1 ay geç gelen bahar, görsel şölen sunuyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
Bursa'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde 29 Mayıs'ta cuma namazıyla başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ibadet için kullanılacak camilerin içi, avlusu ve vatandaşların kullanabileceği alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti. Çocuklarına yağmurluk giydirip, şemsiyelerle sokağa çıkaran bazı aileler, parkların ıslak olması nedeniyle yürüyüş yapmayı tercih etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan tarihi camiler, cuma günü açılışa hazırlanıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde başlatılan dezenfeksiyon çalışması, diğer tarihi camilerle devam etti. ( Edirne Belediyesi - Anadolu Ajansı )
Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor. Her yıl yöre halkının yanı sıra yerli yabancı binlerce turistin kente gelerek tanıklık ettiği göç, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle "sessiz" gerçekleşiyor. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden biri olma özelliği taşıyan Akdeniz Üniversitesi Camii’de dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından temizlenen ve dezenfekte edilen cami, aynı anda 15 bin kişinin ibadet yapabileceği büyüklükte, Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari tarzında 35 dönüm alanda inşa edildi. 36 metre çapında ve yerden 42,5 metre yükseklikteki kubbesiyle dikkati çeken cami, Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıkacak. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından 10 Nisan'da Haydarpaşa Limanı'na yanaşan ve İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için direği kısaltılan Fatih, sefer öncesi son hazırlıkları tamamlanmak üzere Ahırkapı açıklarında bekletiliyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İlkbaharda balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru göç etmeleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nda yunusların görünülürlüğü arttı. Haliç'te beliren yunuslar, günbatımıyla güzel görüntü oluşturdu. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan türbeler ve kutsal mekanlar halkın ziyareti için yeniden açıldı. İranlılar, Zanjan eyaletindeki İmamzade Yaghoub Türbesini ziyaret etti. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Fatih Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Süleymaniye Camisi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde toplu etkinliklerin yasak olduğu İtalya’da, Cumhuriyetin ilanının 74. yıldönümü kutlamaları dolayısıyla Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Frecce Tricolori", Floransa'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. ( Carlo Bressan - Anadolu Ajansı )
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında New York Borsa'sının kapatılan Wall Street Broker Borsa işlem katı kısmen açılıyor. Fotoğrafta Aşağı Manhattan'daki New York Borsa binası önündeki Korkusuz Kız heykeli görülüyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında New York Borsa'sının kapatılan Wall Street Broker Borsa işlem katı kısmen açılıyor. Fotoğrafta Aşağı Manhattan'daki New York Borsa binası görülüyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Gazzeliler, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde lunapark ve eğlence merkezlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması nedeniyle, Gazze kentinin sahiline akın etti. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İlkbaharda balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru göç etmeleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nda yunusların görünülürlüğü arttı. Haliç'te beliren yunuslar, günbatımıyla güzel görüntü oluşturdu. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
Tuzla'daki Türkiye'nin ilk Aslan Parkı'nda aralarında aslan, kaplan, puma ve leoparların da yer aldığı kedigiller ailesinden 36 canlının bakımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'nda görev yapan Mehmetçik, zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Etrafı uçurumlarla kaplı olan ve mayıs ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu 3 bin 200 rakımlı zirvede teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, helikopterlerle taşınan malzemelerle kurulan üs bölgeleri sayesinde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutuyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramın'da da hastaların tedavisi için görev yaptı. Anadolu Ajansı (AA), pandemi hastanesine dönüştürülen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sağlık çalışanlarının yoğun bayram mesaisine tanıklık etti. Kovid-19 yoğun bakım servisinde çalışan hekim ve hemşireler hastaların yanına tüm güvenlik önlemlerini alarak giriyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasa tasarısına karşı protesto düzenlendi. Siyah kıyafetler giyen yüzlerce protestocu, ünlü alışveriş bölgesi Causeway Bay'de bir araya gelerek tasarıya tepki gösterdi. Bölgede yürümek isteyen yüzlerce kişiye polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestolar sırasında aralarında ünlü aktivistlerden Tam Tak-chi'nin de bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı. ( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )
Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Bazı araçlar Ahmediye Geçidi'nde tipi nedeniyle mahsur kaldı. ( Kemal Özdemir - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Fatih Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Sultanahmet Camisi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Pakistan'ın Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takan Müslümanlar, sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını eda etti. ( Hussain Ali - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın işlek caddelerinde ve parklarında giydiği "Örümcek Adam" kostümünü, bu sefer, Ramazan Bayramı'nı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde geçiren çocuklar için giyen Burak Soylu, duyarlı davranışıyla yine gönüllere girdi. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da, Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı. Başkent Cakarta'da Müslümanlar, alınan tedbirler kapsamında camilerin kapalı olmasından dolayı bayram namazını evlerinde kıldı. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları Edirnekapı Şehitliğine gelerek kabir ziyaretinde bulundu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, bayramın ilk gününde Kadifekale Hava Şehitliğine geldi. Sabah erken şehitliğe gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Evlatlarının kabrine su döküp çiçek bırakan anne ve babalar, mezarları da büyük bir özenle temizledi. İzmir Tersanesi'nde römorkörün yan yatması sonucu meydana gelen kazada şehit olan deniz er Yavuz Arslan'ın babası Zülfü Arslan (fotoğrafta) ise her bayram ilk oğlunun bayramını kutladığını kaydetti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Pakistan'ın Karaçi kentinde Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
Almanya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi. Başkent Berlin'deki Mevlana Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve namaz kılmak için kayıt yaptıran vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Tarihi yarımadada yer alan İstanbul'un simgelerinden olan Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi, Ramazan Bayramı sabahına ilk kez sessiz girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan Süleymaniye Camisi, Ramazan Bayramı sabahında boş kaldı. Görevli müezzin tarafından sabah ezanı okunduktan sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
İlk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 31 Ocak'ta tespit edildiği Rusya’da, hem devlet hastaneleri hem de özel hastaneler koronavirüsle mücadele kapsamında servislerini yeniden dizayn etti. AA ekibi de salgının merkezi başkent Moskova’nın en aktif hizmet veren sağlık merkezlerinden 52 Nolu Klinik Şehir Hastanesinde Kovid-19 hastalarına uygulanan prosedürü ve tedavi sürecini görüntüleyerek, salgınla en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti. Sağlık personelleri, enfekte riskine karşı özel koruyucu tulum giyip, maske, bone, gözlük, siperlik ve eldivenini takarak tedbir alıyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş yapılmasının ardından, trafiğe çıkan araç sayısında artış gözlendi. İş çıkış saati dolayısıyla trafik çeşitli noktalarda artarken, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor. Taksim Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )