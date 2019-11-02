Haftanın Fotoğrafları (25-31 Ekim 2019)

Anadolu Ajansı 02.11.2019 - 09:39 Son Güncelleme : 02.11.2019 - 09:50
Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği dalışta, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Şahika Ercümen antrenman dalışı sırasında görülüyor.
( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde etkinlikler gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi düzenlendi.
( İBB Basın - Anadolu Ajansı )
19. yüzyılın sonunda doğan Meksikalı sanatçı Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden yola çıkılarak düzenlenen 'Ölüler Günü' festivalinin dördüncüsü Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleştirildi.
( Emilio Espejel - Anadolu Ajansı )
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda, suların çekilmesiyle ortaya çıkan göl içindeki ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu.
( İlhami Çetin - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, yılın son gösterisini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdi.
( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar "kortej yürüyüşü" düzenlendi.
( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'te düzenlenen Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda -70 kg kadınlar final maçında milli sporcumuz Gülüzar Kara, Rusya'dan Natalia Iurchenko (fotoğrafta) ile karşılaştı.
( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi’nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı. Tören sonrası tren hizmete açıldı.
( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Kars'ta, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu için önemli merkez olan ve halen inşası süren Lojistik Merkezi'nde 130 kişilik ekipte tek kadın olarak çalışan mühendis İrem Nur Çetiner, büyük projede görev almanın mutluluğunu yaşıyor.
( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Hizan ilçesinin taş evlerden oluşan köyleri, sonbahar tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz görüntüler sergiliyor. Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf sanatçıları ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor. Köydeki çocuklar ise doğal yaşamın keyfini çıkarıyor.
( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor. California eyaletinin kuzey Los Angeles bölgesinde bulunan Simi Vadisi yakınlarında, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.
( Justin L. Stewart - Anadolu Ajansı )
ABD'nin California eyaletinde başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlamasıyla, binlerce kişi tahliye edildi. California'nın kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesi tamamen boşaltıldı. Yangına havadan müdahale edildi.
( Neal Waters - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönüyor. İlçe sokaklarında top oynayan, bisiklete binen Tel Abyadlı çocuklar da terörden kurtulmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.
( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve geçen hafta şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 7. gününde devam ediyor. "Şili'nin tarihindeki en büyük gösterisi" adı verilen gösterilerde, başkent Santiago'da İtalya Meydanı'nı dolduran yüz binlerce kişi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini, ülkedeki hayat pahalılığını ve sağlık hizmetlerini protesto etti. Yerel basın, gösterilere 800 binden fazla kişinin katıldığını ve bu sayının 1 milyonu geçmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.
( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etti.
( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Hizan ilçesinin taş evlerden oluşan köyleri, sonbahar tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz görüntüler sergiliyor. Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf sanatçıları ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor.
( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde fener alayı düzenlendi.
( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
Kağıthane'de riskli olduğu tespit edilen yurt binasının yıkımına başlandı.
( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Rolex Paris Masters 2019 Tenis Turnuvası'nın üçüncü gününde Sırp tenisçi Novak Djokovic (fotoğrafta), Fransız raket Corentin Moutet ile AccorHotels Arena'da karşılaştı.
( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
Van'da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren hilal, Jüpiter ile güzel görüntü oluşturdu.
( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde yaz başından bu yana düzenlenen kitlesel protestolarda polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek için gösteri düzenleyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan, İtalya'nın Milano kentinde, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın bir pozisyonunda Fenerbahçe oyuncusu Nando De Colo (solda) rakibi Luis Scola ile sayı için mücadele etti.
( Marco Tacca - Anadolu Ajansı )
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji ile TOFAŞ, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ basketbolcusu Devin Williams (solda), Bahçeşehir Koleji'nden rakibi Muhammet Doğan Şenli (65) ile mücadele etti.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Galata Kulesi'ne, Cumhuriyetin ilanının 96. yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.
( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
Tasavvuf Vakfı tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Aşkla" konulu sema gösterisi düzenlendi. Tasavvuf Vakfı Bursa Temsilciliğince Mesudiye Tekkesi iş birliğinde başkentteki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde gerçekleşen gösteriye Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.
( Nihad İbrahimkadiç - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Rolex Paris Masters 2019 Tenis Turnuvası'nın üçüncü gününde Kanadalı tenisçi Milos Raonic (fotoğrafta), Avusturyalı rakibi Dominic Thiem ile AccorHotels Arena'da karşılaştı.
( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
19. yüzyılın sonunda doğan Meksikalı sanatçı Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden yola çıkılarak düzenlenen 'Ölüler Günü' festivalinin dördüncüsü Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleştirildi.
( Emilio Espejel - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Kız Kulesi'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve Türk bayrağı yansıtıldı.
( İBB Basın - Anadolu Ajansı )
İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklardan ampute futbol takımı kuruldu. Uluslararası Kızılhaç Komitesinin gözetiminde kurulan takıma, nisan ayında Gazze'ye gelen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Simon Baker antrenörlük yapıyor.
( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Anadolu Ajansı (AA), İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yerini drone ile çekti. İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti. AA, söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi. Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.
( Ahmet Weys - Anadolu Ajansı )
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da Türk askeri, yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber etti. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor. Tel Abyad'a bağlanan tüm yollara Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutulan bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. Ayrıca hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.
( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin evcil hayvanlarla ilgili Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (PETZOO Türkiye 2019), İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. "Hayvanlara dair her şey" sloganıyla gerçekleşen fuarda, kediler, köpekler, kuşlar, köpek balığı, balıklar ve daha birçok evcil hayvan yer aldı.
( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan İzmirliler, Konak Pier Alışveriş Merkezi'nden Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar yürüdü.
( Numan Erölmez - Anadolu Ajansı )
Doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye'nin önemli turistik kentlerinden olması amacıyla önemli yatırımlar yapılan Tunceli'nin muhteşem doğası ile göz kamaştıran Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Munzur Çayı, adrenalin tutkunu raftingcilerin yeni adresi oldu.
( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzasını yaz mevsimi boyunca mesken tutan flamingoların, havaların soğumasıyla Afrika'ya göçü başladı.
( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, gösteri düzenledi.
( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliğinden dolayı "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, görenleri hayran bıraktırdı.
( Göksel Cüneyt İğde - Anadolu Ajansı )
Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Dünden Bugüne Cumhuriyet Kadınları Defilesi"nde cumhuriyet kadınının tarzını yansıtan 35 farklı kıyafet ve bunlarla uyumlu aksesuar ile ayakkabı sergilendi.
( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Fetihten Kurtuluşa" sergisi açıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılan sergide İstanbul'un fethiyle başlayıp Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanan geniş bir dönemi anlatan askeri ve etnografik eserler yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninin gerçekleşeceği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Hisart Müzesi sahibi Nejat Çuhadaroğlu küratörlüğündeki 150 parça eserden oluşan sergi, kabul törenine gelen misafirlerin beğenisine sunulacak.
( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde, göstericiler bir araya gelerek Avrupalı 27 milletvekilin gerçekleştirdiği Keşmir ziyareti üzerine protesto düzenlendi. Milletvekilleri, Hindistan hükümetinin, Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi iptal etmesini görüştü.
( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Megaspor Arena'da karşılaştı. CSKA Moskova basketbolcu Semen Antonov (11) ile Olympiakos oyuncusu Augustine Rubit (21) , bir pozisyonda mücadele etti.
( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Türkiye'nin her kçşesinden gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'e akın etti.
( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Panathinaikos ile Anadolu Efes takımları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes takımından Shane Larkin (solda), rakibi Nick Calathes (sağda) ile mücadele etti.
( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki mahya Türk bayrağı ile aydınlatıldı.
( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
İran'ın başkenti Tahran’daki Hatemül Enbiya Hava Savunma Üniversitesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenciler törende hünerlerini sergiledi.
( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - Anadolu Ajansı )
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde yaz başından bu yana düzenlenen kitlesel protestolarda polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek için gösteri düzenleyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, görünümü nedeniyle "dünyanın nazar boncuğu" diye anılan Meke Gölü, kurumasına rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinin Delenc kentine bağlı bazı bölgelerde çocuklar, okul olmadığı için kimi ağaç altlarında, kimi de derme çatma mekanlarda imkansızlıklar içinde eğitimlerini sürdürüyor. Yağmur, kum fırtınası ve aşırı sıcaklar gibi olumsuz etkilere rağmen çocuklar derslerini aksatmamaya çalışıyor.
( Mahmoud Hajaj - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Jajce şehri sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü. Yılın son sıcaklarından faydalanmak isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, soluğu, renk cümbüşüyle muhteşem bir manzara sunan Mlincici Parkı'nda aldı.
( Samir Yordamoviç - Anadolu Ajansı )
Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.
( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Gazze'de onlarca Filistinli genç, polis okuluna girebilmek için 45 gün boyunca zorlu bir eğitimi tamamlamaya çalışıyor. Polis adaylarının, eğitim kampında çeşitli bedensel zorluklara tabi tutularak dayanıklıkları test ediliyor.
( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'te düzenlenen Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda -60 kg kadınlar final maçında milli sporcumuz Çiğdem Kırvaç (sol), Bosna Hersek'den Selma Baltic (sağ) ile karşılaştı.
( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı.
( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, Haliç Köprüsü ve çevresinde etkili oldu.
( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.
( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )