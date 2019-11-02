Haftanın Fotoğrafları (25-31 Ekim 2019)

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da Türk askeri, yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber etti. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor. Tel Abyad'a bağlanan tüm yollara Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutulan bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. Ayrıca hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.

( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )