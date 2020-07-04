Haftanın fotoğrafları (27 Haziran-3 Temmuz 2020)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 04.07.2020 - 09:11

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği dalışla, plastik atık kirliliğine dikkati çekti. Ercümen, İstanbul Boğazı'ndaki yaşamı ve kirliliği gözlemlemek için Ortaköy Sahili’nde dalışını gerçekleştirdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







Türkiye'nin, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan ve dünyanın en ilginç müzelerinden olan "Saç Müzesi" ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Nevşehir'in Avanos ilçesinde, çanak ustası Galip Körükçü'nün, 1979 yılında atölyesini ziyaret eden Fransız bir kadın turistin saçından bir tutam keserek duvara asmasıyla başlayan müze yolculuğu zaman içinde atölyeye gelen başka kadın turistlerin de saç bırakmasıyla ortaya çıkan "Saç Müzesi" zamanla büyüdü. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )







Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın geliştirdiği yeni hava savunma sistemi çözümü Sungur'un envantere girmeye hazır olduğunu bildirdi. ( Savunma Sanayii Başkanlığı - Anadolu Ajansı )







Böcek dünyasının en atletik canlılarından biri olması dolayısıyla, akrobat böcekler olarak da anılan çekirgeler, petek gözleriyle dikkati çekiyor. Yaz aylarında tarlalarda kendini gösteren, ürünlere verdikleri zarar dolayısıyla üreteciler tarafından istenmeyen böcekler ilan edilen çekirgeler zıplama özellikleriyle bilim adamları tarafından da yakından inceleniyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







İzmir'de düğün salonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı. Bornova ilçesindeki bir düğün salonunda yaklaşık 4 ay sonra ilk düğün törenleri düzenlendi. Gelin ve damat dahil herkesin maske taktığı düğünde, sahnede de sadece evlenen çift yer aldı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )







Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan ve normalleşme süreciyle 1 Temmuz itibarıyla faaliyete başlama izni verilen sinema salonlarının bir bölümü kapılarını sanatseverlere açacak. Sinema salonlarında çalışan personel, maske ve siperlikleriyle çalışacak ve izleyicilerin kullanması için hijyen noktaları kurulacak. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )







Kurban Bayramında Kovid-19 tedbirlerinin ön planda tutulacağı mezbahalarda, baret ve maske takıp, özel tulumlarla hizmet verecek olan çalışanlar, isteğe bağlı parçalanan etleri evlere ulaştıracak. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







Ardahan'daki Göle ovasında bulunan leylekler, gün batımı ve dolunay ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )









Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )







Başkentteki Keçiören Deniz Dünyası akvaryumunda 10 yıldır dalgıçlık yapan 43 yaşındaki Ali Cüneyt Sülek, severek icra ettiği akvaryumdaki görevi sırasında ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Akvaryumun temizlenmesi, sudaki canlıların bakım ve beslenmeleri ile yakından ilgilenen Sülek, 150 tür deniz canlısının bulunduğu akvaryumda günde 2 saat dalış yapıyor. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )







Devlet Tiyatroları (DT), 4 ay aranın ardından "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" ile tiyatroseverlerle buluştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi. Ateşleri ölçülen ve dezenfektan tutulan seyirciler, sosyal mesafe kuralına uymaya çalıştı. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )







Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )







Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda 4 yıl önce batırılan dünyanın en büyük batık uçağı, AA ekibi tarafından görüntülendi. Özel bir hava yolu şirketinde yaklaşık 36 yıl hizmet verdikten sonra 2016 yılında Kuşadası'na batırılan 54 metre uzunluğunda, 44 metre kanat genişliğinde ve 47 ton ağırlığındaki Airbus A300 kargo uçağı, balıklar için önemli bir resif noktası oldu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )







Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyindeki Beit-İl askeri kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına karşı gösteri düzenledi. İsrail askerleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Bir gösterici, atılan gaz bombasını sapanla geri fırlattı. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )









ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası çevresindeki gösterilerine devam etti. Polis göstericilere müdahale etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki eşsiz manzarasıyla dikkati çeken "Balıklı Göl" güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor. Göldeki aynalı sazan balıkları, misafirlerin attığı ekmek parçalarını alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )







Dünyanın önde gelen antik yerleşimlerinden olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar görsel şölen oluşturdu. Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes'te gece karanlığında gökyüzü ve yıldızlar güzel görüntü oluşturdu. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )







ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası çevresindeki gösterilerine devam etti. Göstericiler, belediye binası etrafındaki heykellerden bazılarını siyaha boyarken bazı heykellerin ağzına ve gözlerine bant yapıştırdı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları kapsamında New York'ta "ABD'nin en büyük havai fişek gösterisi" olarak nitelendirdikleri 44. geleneksel Macy's havai fişek gösterisi başladı. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılki gösterilerin yeri ve zamanının önceden duyurulmaması kararı alındı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







Türkiye'de ekmeklik buğday üretiminin yüzde 3'lük bölümünün karşılandığı Edirne'de buğday hasadına başlandı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )







Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kadınlar tarafından üretilen ve yüz yıllardır giyilen yöresel kıyafetli "Pınar bebek", bölgeye gelen turistler tarafından ilgi görüyor. Tezgahlarda hazırlanan kıyafetler, kadınlar tarafından oyuncak bebeklere giydiriliyor. ( Özgür Alantor - Anadolu Ajansı )







Van'ın Edremit ilçesinde ceviz ağaçlarının yapraklarını istila eden böcekler, meyve gelişimini engellediği için bazı üreticileri sıkıntıya sokuyor. Yapraklara zarar veren böcekler, ağaçların verimliliğini de olumsuz etkiliyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







Bosna Hersek'in farklı şehirlerden gelen atlılar, Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin önemli sembollerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına 510 yıldır düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında Karaula köyünde buluştu. Geleneksel kıyafetleri, ellerinde sancaklarıyla sabahın erken saatlerinde Travnik şehri yakınındaki Karaula'ya gelen 75 atlı, tekbirler ve dualarla yarın merkezi programın yapılacağı Prusac'a uğurlandı. Geçmiş yıllarda atlı sayısı 100'ün üzerindeyken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sayıda düşüş gözlendi. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )







Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat çalışmaları sürüyor. Çalışmalar havadan görüntülendi. ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Anadolu Ajansı )







ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli, gün batımında güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Endonezya'nın Açe eyaletinde teknelerinin arızalanması nedeniyle denizde sürüklenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 Arakanlı sığınmacı, eyaletteki Seunuddon Sahili açıklarında balıkçılar tarafından kurtarılmalarının ardından yetkililerin talimatıyla geçici barınaklara yerleştirildi. ( Khalis Surry - Anadolu Ajansı )







Lübnan'da geçen yıl ekim ayında başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birkaç aydır hafifleyen protestolar son haftalarda yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsada dolar karşısında rekor seviyelerde değer kaybetmesi ve bunun doğrudan temel gıda maddelerine yansımasıyla yeniden alevlendi. Başkent Beyrut'ta toplanan Lübnanlılar, krizden sorumlu tuttukları siyasi gruplar ile Merkez Bankası yetkililerini protesto etti. Lübnan güvenlik güçleri, önlem aldı. ( Mahmut Geldi - Anadolu Ajansı )









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