Haftanın fotoğrafları (29 Kasım - 6 Aralık 2019)

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda çadırlarda kalan 500'e yakın düzensiz göçmen, AB üyesi Hırvatistan'ın kapıları açmasını bekliyor.
( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
( Zafer Göder - Anadolu Ajansı )
Yemen'de yıllardır devam eden iç savaş ve hava saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybeden çok sayıda Yemenli, protezle hayata tutunmaya çalışıyor. Başkent Sana'daki merkezde üretilen protez bacaklar, savaş nedeniyle ayaklarını kaybedenlere umut ışığı oluyor.
( Mohammed Hamoud - Anadolu Ajansı )
Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'yi istifaya zorlayan gösteriler sürüyor. Başkent Bağdat'taki er-Reşid caddesinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.
( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
Bolu Dağı D-100 geçişinde dün akşam saatlerinden bu yana sağanak devam ederken, bölgede oluşan sis etkili oldu.
( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin mısır üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Konya'da, hasadı süren mısırın rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 25 artış olacağı tahmin ediliyor.
( Abdullah Doğan - Anadolu Ajansı )
Eski milli karatecilerden Cengiz Çınar'ın eşi Sema ve çocukları milli sporcular Enes ve Sümeyye kendisinin izinden gidiyor. Anne 28, Enes 17 ve Sümeyye de 12 yıldır karate sporuyla ilgileniyor.
( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Fransa tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadığı günü geride bırakırken, özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi, polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu. Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti. Göstericilerin Place de la Republique yakınındaki bir metro girişinde çıkardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'yi istifaya zorlayan gösteriler sürüyor. Başkent Bağdat'taki er-Reşid caddesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.
( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da, geçmişte yapılan anlaşmalara uyulmadığını iddia eden yerliler, hükümeti başkent Bogota'ya yürümekle tehdit etti. Cauca Bölgesel Yerli Konseyi (CRIC) üyeleri, ülkede 21 Kasım'dan bu yana ilan edilen 3 genel grev ve sayısız protesto gösterisine Bogota'ya gelerek destek vermeye devam etti.
( Daniel Salgar Antolinez - Anadolu Ajansı )
Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Sorloth (ortada) rakibi Muslera (sağda) ve Ryon Donk ile mücadele etti.
( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )
Kurak geçen sonbahar mevsiminin ardından aralık ayında İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 35,65 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Su miktarı Alibeyköy'de yüzde 37,03 olarak ölçüldü.
( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "12. Geleneksel Pilav Günü" etkinliğinde Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterlerini canlandırdı.
( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 10, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda 8, Kofçaz ilçesinde 5 santimetreye ulaştı.
( Ufuk Ertop - Anadolu Ajansı )
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. hafta maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Vodafone Park’ta karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın (solda), bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.
( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
Polonya'nın Wrocklaw kentindeki Ana Meydan'da, Noel hazırlıkları çerçevesinde Noel Pazarı kuruldu.
( Omar Marques - Anadolu Ajansı )
İzmir'in simgeleri arasında yer alan Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nde sabah saatlerinde uçuşan güvercinler güzel görüntüler oluşturdu.
( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
Fransa tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadığı günü geride bırakırken, özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi, polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu. Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti. Bazı göstericiler, bir römorku devirdikten sonra ateşe verdi.
( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nde son dönemde hayvanat bahçelerine ilginin azalması nedeniyle bir grup genç, Han Yunus kentinde yavru aslanlarla şehri arşınlıyor. Kent merkezinde Filistinlilerin ilgisiyle karşılaşan yavru aslanları, kimileri meraklı gözlerle izlerken, kimileri de beraber özçekim yapıyor.
( Abed Zagout - Anadolu Ajansı )
Van ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 45 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı.
( Sabri Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Kolombiya-Venezuela sınırındaki Paraguachon yakınında bulunan Kolombiya kültürünün en çok öne çıktığı yerlerden olan La Guajira çölü, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan Wayuu yerlilerine ev sahipliği yapıyor.
( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda çadırlarda kalan 500'e yakın düzensiz göçmen, AB üyesi Hırvatistan'ın kapıları açmasını umut ediyor. İlerlemelerine izin verilmeyen göçmenler, illegal yollardan geçmek üzere sınıra gidiyor.
( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. hafta maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Vodafone Park’ta karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou (önde), bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.
( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
Fransa'da ülkenin dört bir yanına yayılan ve on binlerce göstericinin katıldığı emeklilik reformu protestolarında yer yer şiddet olayları yaşanıyor. Başkent Paris'te polis bir kafeyi, trafik ışıklarını ve elektrikli motosikletleri ateşe veren göstericilere müdahalede bulundu.
( YOAN VALAT/EPA - Anadolu Ajansı )
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı. Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulundaki eğitim tatbikat kapsamında ekip, arazi taraması, uçak, gemi, metro operasyonları, helikopterle hedefe atış çalışmaları gerçekleştirdi. Zırhlı araç ve helikopterle de atış yapılan eğitimde senaryo gereği araç içinde ve arazide rehine kurtarma operasyonu yapan ekipler, helikopterle takip edilen araçtan kaçan suçlulara operasyon yaptı.
( Ahmet Dumanlı - Anadolu Ajansı )
Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü'nün ışıklandırılması çalışmaları, hazırlanan projeyle yaklaşık bir ayda tamamlanacak. Bir asırdan fazla süredir kullanılan taştan ve çelik örme tekniğiyle yapılmış, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki köprü için Adana Valiliğinin çalışmasıyla ışıklandırma projesi hayata geçiriliyor. Projeyle ışıklandırılacak Varda Köprüsü'nün, "gecenin zifiri karanlığından" kurtulacak, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin 24 saat gezebildiği uğrak noktalardan birisi haline gelmesi hedefleniyor.
( Hakan Can Şahin - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da sabahın ilk ışıkları ile Galata Köprüsü üzerine gelen balıkçılar, soğuk havaya rağmen balık tutmaya devam etti.
( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da “Sihirli Çin Fenerleri” festivali kapılarını sanatseverlere açtı. Çin geleneklerini modern teknoloji ile birleştirdiği festivalde 40 dan fazla sanatçının eseri yer aldı.
( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın Cauca Departmanı'ndan başkent Bogota'ya gelen Cauca Bölgesel Yerli Konseyi (CRIC) üyeleri, 21 Kasım'da başlayan genel greve katılmaya devam ediyor.
( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce genç ve iklim aktivisti hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti. "Fridays For Future" eylemleri kapsamında şehir merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı toplanan eylemciler, ellerindeki dövizlerle sloganlar eşliğinde protestolarını gerçekleştirdi. Bazı aktivistler, yaptıkları köpüklü suyla baloncuklar çıkartarak protestoya katıldı.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un Silivri ilçesinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.
( Alparslan Ermiş - Anadolu Ajansı )
Sony Play Station. Call of Duty asker figürü.
( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda çadırlarda kalan 500'e yakın düzensiz göçmen, AB üyesi Hırvatistan'ın kapıları açmasını umut ediyor. İlerlemelerine izin verilmediği için 2 gündür yardım kuruluşlarının dağıttığı yemekleri de yemeyen göçmenler erittikleri kar suları ile yıkanıyor, ormandan topladıkları odunlarla yaktıkları ateşlerde ısınmaya çalışıyor.
( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Iğdır'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Iğdır-Ağrı karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Iğdır'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Iğdır ile Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolundaki Pamuk Dağı geçidi, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı.
( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki iki ilçede bulunan pazar yerlerine hava saldırısı düzenledi. İdlib'in Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralanan bir kişi sivil savunma ekiplerince ambulansa taşındı.
( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin'de Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. "Freundeskreis Willy-Brandt-Haus" derneğince düzenlenen ve Ara Güler'in yaklaşık 14 fotoğrafından oluşan sergi, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Genel Merkezi "Willy Brand Evi'nde" (Willy-Brandt-Haus) ziyaretçilere açıldı. Öte yandan aynı binada açılan "2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri" sergisinde, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona'nın İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında çektiği "Filistinlilerin Dönüş Hakkı Protestoları" isimli fotoğraf dizisiyle, belgesel dalında 3'üncülüğü kazandığı fotoğraf da sergileniyor.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Ahmet Güneştekin'in yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kurulu "Hafıza Odası" adlı sergisi, Pilevneli Gallery Mecidiyeköy'de sanatseverlerle buluştu.
( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki doğa harikası menderesler, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan menderesler, hafta sonu yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
( Gültekin Yetgin - Anadolu Ajansı )
Milyonlarca kişinin yaşadığı Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Japon aileler özel günlerde geleneksel kıyafetleri kimono ile renkli görüntüler oluşturuyor. Fotoğrafta Tokyo'daki Senso-ji Tapınağında düzenlenen bir tören görülüyor.
( Mustafa Özkaya - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösterilerini sürdüren eylemciler, 24. Körfez Ulusları Kupası yarı final maçında, Bahreyn ile Irak milli takımlarının karşılaşmasını, meydanda kurulan ekrandan izledi.
( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
Fransa tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadığı günü geride bırakırken, özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi, polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu. Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti. Polis, Place de la Republique çevresindeki göstericilere de müdahale etti.
( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
İsrail tarafından uzun yıllardır uygulanan ablukanın Gazze Şeridi'nde yol açtığı zorlu ekonomik ve toplumsal gerçekleri büyük bir gayretle aşan Filistinli Vail el-Muhenna, bölgede bir köpek eğitim okulu kurma fikrini hayata geçirdi. Küçük yaşlarda babasının arabasını koruması için eğittiği köpekle başlayan hikayesi 40'lı yaşlarında Beyt Lahiye'de "K-9" isimli bir köpek eğitim okulu açmasına evrilen Muhenna, yaşadığı süreci AA muhabirine değerlendirdi.
( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te, mevsim şartlarının beklenildiği gibi gitmemesi nedeniyle pistlerde yaklaşık 45 bin metre küp suni kar üretildi.
( Ergün Haktanıyan - Anadolu Ajansı )
Anadolu'nun ilk demir yolu hattı olan ve Aydın yöresinde üretilen sanayi ile ticari malların İzmir limanına ulaştırılması için 1866 yılında faaliyete başlayan İzmir-Aydın demir yolu hattı günümüzde yolcu taşımacılığında önemli bir görev üstleniyor. İzmir Basmane'den başlayan tarihi demir yolu hattı, yolculara uygun maliyetle seyahat yapma imkanı sunuyor.
( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütünden temizlenen Tel Abyad ilçesinin kırsalındaki sivillere gıda ve sağlık yardımında bulundu. Bu kapsamda ilçenin güney kırsalında ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri dağıtıldı.
( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi başta Paris olmak üzere hayatı adeta felce uğrattı, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.
( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösterilerini sürdüren eylemciler, 24. Körfez Ulusları Kupası yarı final maçında, Bahreyn ile Irak milli takımlarının karşılaşmasını, meydanda kurulan ekrandan izledi.
( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
Kolombiya-Venezuela sınırındaki Paraguachon yakınında bulunan Kolombiya kültürünün en çok öne çıktığı yerlerden olan La Guajira çölü, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan Wayuu yerlilerine ev sahipliği yapıyor.
( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Mersin'de Özgecan Aslan Meydanı'nda bir araya gelen engelliler ve kent protokolü Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinliğin sonunda gökyüzüne balon bırakıldı.
( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'yi istifaya zorlayan gösteriler sürüyor. Başkent Bağdat'taki er-Reşid caddesinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çıkan çatışma sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.
( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan en-Nuseyrat kampında, Dünya Engelliler Günü kapsamında kısa mesafe engelli koşu yarışması düzenlendi.
( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Sudan'ın Hartum Eyaleti'ne bağlı Kuzey Hartum kentindeki bir seramik fabrikasında meydana gelen patlamada 23 kişinin hayatını kaybettiği 130 kişinin de yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangını kontrol altına almaya çalıştı.
( Mahmoud Hajaj - Anadolu Ajansı )
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile Gaziantep Basketbol takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Frutti Extra Bursasporlu Freeman (2), bir pozisyonda Gaziantep Basketbollu Jelovac (13) ile mücadele etti.
( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. CSKA Moskova basketbolcusu Kyle Hines (42) rakibi Paulius Jankunas (13) ile mücadele etti.
( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımında bulutlar güzel görüntü oluşturdu.
( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Tunuslu Huda bin Ramadan el-Kıray, iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette 12 yıl çalıştıktan sonra eğitimini alarak salyangoz yetiştiriciliğine başladı. Başkent Tunus'un kuzeyindeki Menube vilayetinde halk kümes hayvanları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparken, Kıray alışılmışın dışına çıkarak gıda ve kozmetik sektöründe kullanılan salyangoz yetiştiriciliği yapıyor.
( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Fransa tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadığı günü geride bırakırken, özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi, polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu. Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti.
( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Avustralya'nın başkenti Sidney'deki ünlü Bondi Plajı, hem turistlerin hem de sörf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Pasifik Okyanusu’nun kıyısındaki bölge dünyanın en gözde turistik rotalardan birisi konumunda bulunuyor.
( Mustafa Özkaya - Anadolu Ajansı )
Kolombiya-Venezuela sınırındaki Paraguachon yakınında bulunan Kolombiya kültürünün en çok öne çıktığı yerlerden olan La Guajira çölü, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan Wayuu yerlilerine ev sahipliği yapıyor.
( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki binaların yıkımı devam ediyor.
( İsa Terli - Anadolu Ajansı )