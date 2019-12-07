Haftanın fotoğrafları (29 Kasım - 6 Aralık 2019)

Fransa tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadığı günü geride bırakırken, özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi, polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu. Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti. Göstericilerin Place de la Republique yakınındaki bir metro girişinde çıkardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )