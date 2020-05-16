Haftanın fotoğrafları (9-15 Mayıs 2020)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 16.05.2020 - 12:29

Sis, İstanbul Boğazı'nda etkili oldu. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistinliler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 72. yıl dönümünde, duvarlara yaşanan olayları protesto eden grafitilerin önünden geçti. ( İssam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın başkenti Moskova’da gün batımı sırasında gökkuşağı göründü. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen, aralarında "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı ile Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlar ve bazı komşu ülke vatandaşları karantinada kalacakları Maltepe'da Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşti. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Fransa'nın başkenti Paris'teki Saint-Paul-Saint-Louis Kilisesi içerisindeki 400 sandalye corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, ziyaretçilerin sosyal mesafeleri korunması amacıyla kaldırıldı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Pakistan'nın Rawalpindi kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası sele neden oldu. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )

Hindistan'ın Cammu Keşmir'e bağlı Budgam bölgesinde, Hint paramiliter güçlerinin açtığı ateş sonucu Peer Mehrajudin isimli bir sivil hayatını kaybetti. Düzenlenen cenaze töreninde Mehrajudin'in yakınları üzüntü yaşadı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal bugün sona erdi. Hükümete bağlı Kriz Masasının önerisiyle hayvanat bahçeleri, sinema, tiyatro, kütüphane, müze, galeri, otel, park ve spor tesisleri yeniden hizmete açıldı. ( BTA - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Çocuklar aileleriyle birlikte Fındıkzade Çukurbostan Parkı'nda oynadı ve oyun alanlarında zaman geçirdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Antalya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Hem yaz hem de kış aylarında Kars sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan erişteye il dışından gelen talep ramazan dolayısıyla arttı. Asırlık lezzet yurdun dört bir tarafındaki müşterilere kargoyla gönderiliyor. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle sağlık krizi yaşanırken başkent Bogota'da bulunan bir fabrikada tabuta dönüşebilen kartondan yapılmış hastane yatakları üretiliyor. Bir sedye boyutunda fakat sedyeden daha hafif, 150 kilograma kadar dayanıklı olan yatakların yapımında oluklu mukavva kullanılıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 232 bin 243'e, ölü sayısı 2 bin 116'ya yükseldi. Başkent Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla takside, toplu taşıma araçlarında (metro ve otobüs), işyerleri, market ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven kullanma zorunluluğu yürürlüğe girdi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Kars'ta ilkbahar mevsiminin gelmesiyle Arpaçay ilçesi Kuyucuk köyünde yeşile bürünen araziler güzel görüntü oluşturdu. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yırtıcı kuş türlerinden olan Kerkenez kuşlarının, yuvalarını korumak için kargalarla girdikleri mücadele görüntülendi. Kargalar ve baykuş gibi kuşlarla yaşam alanlarını paylaşmak zorunda kalan kerkenezlerin, hem kendi aralarında hemde çoğunlukla kargalarla girdikleri, eş kıskançlığı, yiyecek hırsızlığı ve yuvalarını koruma gibi içgüdüsel davranışlar nedeniyle havada, elektrik tellerinde ve yuva civarlarında girdikleri dalaşmalar ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. ( Yavuz Görür - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bazı alanlarda normalleşme adımlarıyla "kontrollü sosyal hayat"a geçilirken, İstiklal Caddesi’nde bir vatandaş martıları besledi. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Nisan ayında fiyatı artan patates, hasat döneminin başlamasıyla gerileme eğilime girdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patatesin fiyatı geçen ay yüzde 31,02 arttı. Patateste fiyatlar, özellikle yoğun üretimin yapıldığı İzmir ve Adana'da hasat döneminin başlamasıyla düşüşe geçti. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da corona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlar Üsküdar Salacak sahile gelerek boğazın kenarında oturdu. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

Konya'da bir firmanın 170 bin metrekare alanda yetiştirdiği 25 milyon lale, Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Azerbaycan başta olmak üzere 12 ülkeye satılıyor. ( Orhan Şeref Akkanat - Anadolu Ajansı )

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nde bulunan buzul göller ve çevresi, karların kısmen erimesiyle eşsiz güzellikler sunmaya başladı. Kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı Ovacık'ta, ilkbaharla yeşilin tonlarına bürünen doğa, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Kırklareli'nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı. Festival alanında bir çocuğun köpek ile oynaması güzel görüntüler oluşturdu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansı ekibi, Sancaktepe ve Çekmeköy hastanelerinin birleşiminden oluşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tanısı alan hastalara uygulanan prosedüre, acil servis, yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakımı, ameliyathane ve Covid-19 servislerindeki tedavi sürecine ve sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çok sayıda bebek bulunuyor. Burada görevli hemşireler, her bebeği maske, eldiven, siperlik gibi koruyucuları takarak şefkatle kucaklıyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ziyaretçilerinden uzak kalan, Bosna Hersek’in Hersek-Neretva Kantonu’nda bulanan, Rama Gölü'nde sessizlik hakim. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da yer alan Belavan limanında Jag Leela petrol tankeri henüz sebebi belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangının söndürülebilmesi için yangın söndürme ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. İlk belirlemelere göre olayda en az 1 kişinin öldüğü ve 22 kişinin de yaralandığı bildirildi. ( Kiki Cahyadi - Anadolu Ajansı )

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bulunan Mauer Park bölgesinde birçok duvar resmi ve grafiti sokakları süslüyor. Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles, rumuz ismiyle EME Freethinker'in çizdiği grafitiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından haberlere konu oldu. Salgının başlamasının ardından özellikle Avrupa ülkelerinde yapılan tuvalet kağıdı alışverişi ve stoğuna atıfta bulunularak, Yüzüklerin Efendisi filmi karakteri Gollum'un tuvalet kağıdına "Kıymetlim" şeklinde seslendiği grafitisiyle dünya basınında yer alan sanatçı, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, sanatçı Bob Marley gibi ünlü isimlere eserlerinde yer veriyor. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

kapılarını açtı. Vatandaşlar, Ankara'daki bir AVM'de sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçerek içeriye alındı. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede ön cephede yer alan hemşireler, canları pahasına hayat kurtarmaya devam ediyor. Her yıl 12 Mayıs'ta "Hemşireler Günü"nü kutlayan "beyaz melekler", Covid-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha fazla mesai harcıyor. Kimi zaman yetişkini kimi zaman da bir bebeği sağlığına kavuşturmak için mesai harcayan hemşireler, enfekte olma riskine rağmen hastalar için büyük bir cesaret örneği sergiliyor. İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşireler, yoğun mesailerinin arasında "Hemşireler Günü" için Anadolu Ajansı objektiflerinin karşısına geçtiler. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artarak toplamda 26 bin 621'e çıktı. Öte yandan, olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıtlı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni nedeniyle başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanmasının üzerinden bir yıl geçti. Nişancı, dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Bayburt - Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı üzerindeki Derebaşı Virajlarını fotoğraflamıştı. (Arşiv) ( Abdülkadir Nişancı - Anadolu Ajansı )

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 232 bin 243'e, ölü sayısı 2 bin 116'ya yükseldi. Başkent Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla takside, toplu taşıma araçlarında (metro ve otobüs), işyerleri, market ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven kullanma zorunluluğu yürürlüğe girdi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmed el-Kurd, hayatını kaybetti. Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce Filistinli, Kurd'un Gazze'de evinin bulunduğu Deyr el-Belah'ta bir araya geldi. Kurd'un naaşı, düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yırtıcı kuş türlerinden olan Kerkenez kuşlarının, yuvalarını korumak için kargalarla girdikleri mücadele görüntülendi. Kargalar ve baykuş gibi kuşlarla yaşam alanlarını paylaşmak zorunda kalan kerkenezlerin, hem kendi aralarında hemde çoğunlukla kargalarla girdikleri, eş kıskançlığı, yiyecek hırsızlığı ve yuvalarını koruma gibi içgüdüsel davranışlar nedeniyle havada, elektrik tellerinde ve yuva civarlarında girdikleri dalaşmalar ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. ( Yavuz Görür - Anadolu Ajansı )

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugüne özel izinle uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, başta Kuğulu Park olmak üzere Ankara'daki park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkardı. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Kilis'te, valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, uzun bir aradan sonra sokağa çıkmalarına 11.00-15.00 saatlerinde serbestlik getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşları yalnız bırakmadı. Aralarında polis, jandarma ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ihtiyaç sahibi ve yakınları uzakta olan 65 yaş üzeri vatandaşları ziyaret ederek onlarla zaman geçirdi. ( İzzet Mazı - Anadolu Ajansı )

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı bir grup, yeni kurulan Mustafa el-Kazımi hükümetindeki bakanlıkların liyakata değil, partiler arasındaki bölüşmeye göre seçildiğini gerekçe göstererek gösteri düzenledi. Eylemciler güvenlik güçlerinin Cumhuriyet köprüsü girişinde kurduğu bariyerleri aşmak isteyince polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericilerden bazılarının da güvenlik güçlerine molotofkokteyli attığı görüldü. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

Türk-İslam mimarisinin mihenk taşı, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim." dediği Selimiye Camisi, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde tarihinin en sakin ramazanını yaşıyor. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da corona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlar Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde iznin verildiği 11.00-15.00 saatleri arasında sokakta yürüyüş yaptı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının acısı dinmiyor. Patlamalarda yakınlarını kaybedenlerin acısı aradan geçen zamana rağmen yüreklerinde tazeliğini korurken, her yıl 11 Mayıs'ta patlamaların yaşandığı yerlerde anma programları düzenliyor. Anneler Günü'nün bir sonraki günü olan 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında evlatlarını kaybeden anneler ise Anneler Günü'nde ayrı bir hüzün yaşıyor. Terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin isimleri, Reyhanlı ilçe merkezine yapılan 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda yaşatılıyor. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak toplamda 26 bin 478'e çıktı. Öte yandan, olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıtlı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni nedeniyle başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Van'da, gece yağan yağmur sırasında etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Rusya’da başkent Moskova’da Kızıl Meydan’da her yıl düzenlenen askeri geçit törenleri bu yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle geniş kapsamlı yapılamadı. Kutlamalar kapsamında askeri uçaklar ve helikopterler tarihi Kızıl Meydan üzerinden geçit yaptı. Rus Sukhoi Su-25 jetleri geçide katıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yürüten sağlık çalışanlarının bir gününü görüntüledi. Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon personeli, gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra Covid-19 tanısı alan kişilerle temas ettiği belirlenen vatandaşların adreslerine gidiyor. Burada test uygulanacak vatandaşlardan numuneler alarak sonuç için laboratuvarlara teslim ediyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Antalya'da, hamileyken eşi tarafından terk edilince anne-babası, ablası, yeğenleriyle üç aile olarak aynı evde yaşamaya başlayan Şerife Çakmak, 25 yıldır semt pazarlarında açtığı tezgahıyla hem ailesinin tüm ihtiyaçlarına tek başına göğüs gerdi hem de oğlu ve iki yeğeninin üniversite eğitimi almasını sağladı. Şerife Çakmak, pazara gitmek için tezgahlarını arabasına taşıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele etmek için kendi önceliklerini hiçe sayıp canlarından bir parça olan yavrularından uzakta kalan sağlık çalışanı anneler, çocuklarına duydukları özlemle Anneler Günü burukluğu yaşıyor. Anadolu Ajansı ekibi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezinde görevi başında bulunan sağlık çalışanı annelerin, Anneler Günü dolayısıyla çocukları ile görüntülü konuşmalarına tanıklık etti. Acil Tıp Teknisyeni Dilek Türk, çocuklarıyla konuşurken gözyaşlarını tutmadı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele etmek için kendi önceliklerini hiçe sayıp canlarından bir parça olan yavrularından uzakta kalan sağlık çalışanı anneler, çocuklarına duydukları özlemle Anneler Günü burukluğu yaşıyor. Anadolu Ajansı ekibi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezinde görevi başında bulunan sağlık çalışanı annelerin, Anneler Günü dolayısıyla çocukları ile görüntülü konuşmalarına tanıklık etti. Fotoğrafta Hemşire Simge Uzak görülüyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Türk-İslam mimarisinin mihenk taşı, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim." dediği Selimiye Camisi, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde tarihinin en sakin ramazanını yaşıyor. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Hollanda'daki aralarında 7 bebeğin de bulunduğu 302 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Hollanda'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Ege" uçağı, saat 23.05'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı )

ABD Donanması'nın hava akrobasi takımı 'Blue Angels' (Mavi Melekler), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden ilk müdahale ekiplerine destek için uçuş gösterisi düzenledi. Florida'daki Mount Sinai Tıp Merkezi'nin sağlık çalışanları gösteriyi takip etti. ( Eva Marie Uzcategui Trinkl - Anadolu Ajansı )

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 187 bin 859’a çıktı. Kentte temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

İstanbul Alibeyköy'de gün batımıyla oluşan kızıllık güvercinler ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Raşid Necati Aslım - Anadolu Ajansı )

Hindistan'da corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilan edilen ulusal karantinanın uzatılması nedeniyle Yeni Delhi kentindeki göçmen işçiler yürüyerek evlerine dönüyor. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da son üç ayda ikinci çekirge istilası yaşandı. Sind eyaletinde bulunan Hyderabad'da yaşanan çekirge istilasının Pencap ve Sind'deki tarım alanlarını tahrip etmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Türkiye çekirge istilasına karşı Çarşamba günü Pakistan'a haşere bulaşmış bölgeler için dört mürettebat üyesi ile birlikte özel yapım bir Piper Brave sprey uçağı teslim etti. Türkiye ve İran, ülke çapında büyük tarım alanlarını yok eden ve milyonlarca insan için gıda güvenliğini riske atan çekirge saldırılarına karşı mücadelede Pakistan'a işbirliği teklif etti. ( SHAKEEL AHMED - Anadolu Ajansı )

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) ile mücadele sürecinin baş kahramanlarından 112 Acil servis ekipleri, 24 saatlik zorlu mesailerinde canları pahasına hayat kurtarma mücadelesi veriyor. Sabah erken saatte göreve başlayan ekip, 24 saat nöbetini bir önceki günün ekibinden devralıyor. 112 ekibindeki hekim ve yardımcı sağlık personeli 24, ambulans sürücüleri ise 12 saatlik vardiyalar şeklinde çalışıyor. Ekipler, nöbet süreleri boyunca hem Kovid-19 şüphesi olan vakalara hem de diğer acil hasta çağrılarına dakikalar içinde ulaşıyor. Ekipler, nöbet süreleri boyunca hem Covid-19 şüphesi olan vakalara hem de diğer acil hasta çağrılarına dakikalar içinde ulaşıyor. Koruyucu kıyafetlerini giyen Etimesgut 5 nolu Acil Sağlık Hizmetleri (Hava Hastanesi) yardımcı sağlık personeli Songül Özdemir ve ekibi, 112 Komuta Kontrol Merkezi’nin kendilerini yönlendirdikleri Covid-19 vakasına gidiyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

İslamiyetin kutsal mekanları olan, yapılış zamanları, mimarileri ve hikayeleriyle bulundukları şehirlerin simgesi haline gelen camiler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı mahzun geçiriyor. ( AA - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Central Park'ta görülen kuzey kardinal kuşları dikkat çekti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

10 Mayıs 2020 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü öncesinde, Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan geleneksel Jaimaica çiçek pazarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. ( Manuel Velasquez - Anadolu Ajansı )

Süper ay ya da çiçek ayı olarak da adlandırılan Mayıs ayının ilk dolunayı, ABD'nin New York kentinde güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Türk-İslam mimarisinin mihenk taşı, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim." dediği Selimiye Camisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde tarihinin en sakin ramazanını yaşıyor. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Güney Kore'de son dönemde yurt içi kaynaklı yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının görülmemesinin ardından gevşetilen tedbirlerle birlikte profesyonel sporlar oynanmaya başladı. Kore Beyzbol Ligi (KBO)'nin yeni sezona başlamasıyla SK Wyverns ile Hanwha Eagles'ın karşılaştığı maç seyircisiz olarak Happy Dream Ballpark stadyumunda gerçekleştirildi. Oyuncuların maske takma zorunluğu ile birlikte boş olan tribünlere temsili taraftar fotoğraflarının basılı olduğu pankartlar yerleştirildi. ( Jong Hyun Kim - Anadolu Ajansı )

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