Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 22 Mart 2019)
Anadolu Ajansı
Siyasetten spora, kültür-sanattan yaşama farklı konularda, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin gözünden haftanın öne çıkan kareleri...
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1
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karahöyük Mahallesinde bazı evlerde hasar oluştu. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
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2
Suriye'deki savaş 9'uncu yılına girerken en ağır bedeli çocuklar ödüyor. Mart 2011'de başlayan iç savaştan günümüze rejim güçlerinin sadırıları sonucu çok sayıda çocuk uzuvlarını kaybetti. İstanbul Edirnekapı'da bulunan Uluslararası Doktorlar Derneği'ne bağlı Özel Kuveyt İstanbul Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde savaşta kollarını ve bacaklarını kaybeden çocuklara protez yapılıyor. Savaşta bacaklarını kaybeden Ali (solda) ve Taha (sağda) protez bacaklarına kavuştu. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
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3
Mercedes-Benz Fashion Week 2019, Zorlu PSM'de sergilendi. Defilelerden önce modeller sahne arkasında hazırlandı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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4
Çanakkale Savaşları sırasında yaşanan mücadele sırasında batan gemilerin dalış turizmine açılması için çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde Alman Torpido Botu da fotoğraflandı. ( Tahsin Ceylan - Anadolu Ajansı )
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5
Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Gala Gölü Milli Parkı ev sahipliği yaptığı kuş sayısı her yıl artırıyor. Hisar Dağı eteklerindeki ormanlık ve Büyük - Küçük Gala ile Pamuklu gölü barındıran Meriç Deltası'nda yer alan 6 bin hektarlık 217 kuş türüne mevsimsel ev sahipliği yapan Milli Parkı'a kuşların ilgisi her geçen sene artıyor. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )
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6
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yarın yapılacak törenler için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bölgede peyzaj düzenlemesi yapılmasının yanı sıra belirlenen kısımlar yeşillendirildi. Şehitler Abidesi çevresine 15 bin kırmızı ve beyaz şakayık dikildi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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7
Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Nandbaba Tapınağı'nda kutlandı. Hint kültüründe kışın sona erişini simgeleyen festivalde katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin yüz ve elbiselerine sürerek eğlendi. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
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8
Dünya harp tarihinde önemli yer tutan "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası, jandarma bünyesindeki "Atlı Birlikler" tarafından da korunuyor. Her yıl uluslararası boyutta törenlere ev sahipliği yapan, yazın ve kışın yüz binlerce turistin uğrak noktaları arasında yer alan Tarihi Yarımada'da, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının Atlı Jandarma Timleri, emniyet ve asayişi sağlamak için görev alıyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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9
Spor Toto Süper Ligi'nde Bursaspor ile Galatasaray takımları Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcular Feghouli'nin (89) attığı golün ardından sevinç yaşadı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
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10
Kastamonu'da temel eğitimlerini tamamlayan jandarma uzman erbaşlar, törenle yemin etti. Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda 27. dönem bin 61 jandarma uzman erbaşın yemin etmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ile göğüs göğüse muharebe tekniği gösterileri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. ( Özgür Alantor - Anadolu Ajansı )
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11
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde inşaat halindeki bir limana saldırı düzenledi. Filistinliler, saldırı sonrası bölgede oluşan hasarı inceledi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
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12
Van'da ekonomiye katkı sunmak ve ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatili için kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)" başladı. Valilik himayesinde 15-29 Mart'ta düzenlenen festival kapsamında kent merkezinde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, festival alanına yürüdü. Alanda halk oyunları, basketbol, paten, bisiklet ve sahne sanatçılarının gösterileri büyük beğeni topladı. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )
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13
İklim değişikliğine karşı eyleme geçmedikleri gerekçesiyle siyasetçileri hedef alan "Fridays for future" adlı gençlik hareketinin tüm dünyada organize ettiği öğrenci eylemleri kapsamında, İspanya'nın başkenti Madrid'de gösteri düzenlendi. ( Şenhan Bolelli - Anadolu Ajansı )
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14
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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15
Batı Şeria'nın Ramallah kenti doğusundaki Beyt Sira beldesinde toplanan Filistinliler, İsrail güçleri tarafından öldürülen iki gencin cenazelerinin teslim edilmesi talebiyle gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova ile Panathinaikos takımları, Megasport Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda CSKA Moskovalı Will Clyburn (21) Panathinaikoslu Georgios Papagiannis (6) ile mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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17
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor takımları, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe’nin golünü atan Mehmet Ekici (solda) sevinç yaşadı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
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18
Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentinde bulunan Al Noor ve Linwood camilerinde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Al Noor Camisi yakınlarında toplanan vatandaşlar, olay yerinin çevresine hayatını kaybeden Müslümanların anısına çiçek bıraktı. ( Peter Adones - Anadolu Ajansı )
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19
İngiltere'nin başkenti Londra'da 10 binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüdü ve Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti. ( Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )
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20
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in talimatıyla 16 Mart 1988'de Halepçe'ye Irak ordusu tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonucu yaşamını yitiren 5 bin kişi için Halepçe'de anma programı düzenlendi. Vatandaşlar, Halepçe Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. ( Feriq Fereç - Anadolu Ajansı )
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21
İnanç Özgürlükleri Platformu ve çeşitli STK temsilcileri, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını protesto etti. Açıklama sonrası bir araya gelen grup, Yeni Zelanda'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde şehit edilen müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. ( Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )
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22
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi çevresinde kısa bir prova uçuşu gerçekleştirdi. Jandarmaya ait atlı birlikler de tören alanında hazır bulundu. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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23
Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, 18'nci haftasında başkent Paris'te devam etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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24
İstanbul’un en güzel manzaralarından birine sahip olan Süleymaniye Camisi ve çevresindeki yapılar, gün batımında havadan görüntülendi. ( Metin Pala - Anadolu Ajansı )
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25
Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, 18'nci haftasında başkent Paris'te devam etti. Göstericiler 'Le Fouquet's' isimli restoranı ateşe verdi. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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26
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bulunan Al Noor ve Linwood camilerinde gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından, ABD'nin New York kentindeki Washington Meydan Parkı'nda birçok kişi, hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )
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27
Türkiye'nin bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği Antarktika, merak uyandıran coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olma özelliği taşıyor. Dünyanın en soğuk kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin veriliyor. Hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan kıta, "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılıyor. Sefer kapsamında beyaz kıtaya giden bilim insanları, Türkiye’den yaklaşık 14 bin kilometre uzaklıkta zorlu şartlarda çalışmalarını tamamladı. Bir ay boyunca Şili bayraklı Betanzos isimli gemide konaklayan 24 bilim insanı, yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda yaşamlarını geçirdi. Fırtınanın çıktığı zamanlarda ya da gemi seyir halindeyken bilim insanlarının, Antarktika’nın büyüleyici manzarasına açılan tek bağlantıları lombozlar oldu. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
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28
Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, 18'nci haftasında başkent Paris'te devam etti. Sarı yelekliler, başkent'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde bir araya geldi. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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29
AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa vatandaşlar ilgi gösterdi. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )
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30
Ankara Off-Road Kulübü tarafından Mühye köyünde gerçekleştirilen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci günü, 1,5 kilometre uzunluğundaki "Ata Motors" seyirci etabıyla tamamlandı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
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31
AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de (solda) katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
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32
İstanbul’da güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Eminönü bölgesinde vakit geçirdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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33
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bulunan Al Noor ve Linwood camilerinde gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından, Al Noor camisi yakınında toplanan lise öğrencileri, saldırıda hayatını kaybeden iki lise öğrencisi ve diğer kurbanların anısına çiçek bıraktı. Christchurch kentindeki cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında, 50 kişi yaşamını yitirmişti. ( Peter Adones - Anadolu Ajansı )
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34
Artvin’de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale ruhunu Artvin´de canlandırmak amacıyla program düzenlendi. Programda, Çanakkale Savaşı'nda yaşananlar Artvin Öztürk Serengil Sahnesi Tiyatro topluluğu oyuncularınca canlandırıldı. ( Bayram Sarayoğlu - Anadolu Ajansı )
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35
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi. Tören saygı atışıyla başladı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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36
Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına 40 araç, 129 personel ile müdahale ediyor. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
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37
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'ni havadan inceledi. ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
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38
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi. Törende, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi SOLOTÜRK tarafından gösteri gerçekleştirildi. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )
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39
Van'da "horoz dövüşü" yaptıranlara yönelik operasyonda el konulan 112 horoz, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altına alındı. Sürekli dövüştürüldükleri için saldırganlaşan, ve vücutlarında yaralar bulunan horozlar, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
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Tekirdağ'da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
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41
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan ekibi Savino Del Bene ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet oyuncusu Merve Dalbeler (2) topu kontrol etmeye çalıştı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
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42
Adana'da bir kişi, yeni aldığı ikinci el otomobilin klimasının çalışıp çalışmadığını denerken çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi. ( İbrahim Erikan - Anadolu Ajansı )
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43
Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark, "Wonderland Eurasia" ismiyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. ( Metin Aktas - Anadolu Ajansı )
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Anadolu Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı. ( Nuri Dinçer Akçaharman - Anadolu Ajansı )
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2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli çevresinde izlendi. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )
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İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve Kültür AŞ tarafından Topkapı Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Nevruz Bayramı kutlandı. Vatandaşların ateşten atlama etkinliğine katılımı yoğun oldu. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )
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47
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Brexit karşıtları Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği bölgede protesto düzenledi. AB Komisyonu önüne öğle saatlerinde, içerisinde 20 kadar protestocu bulunan mavi renkli bir otobüs geldi. Protestocular, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecinde ikinci bir halk oylaması yapılması çağrısında bulundu. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
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48
Hindistan'da her yıl binlerce Hindu tarafından baharı karşılamak amacıyla düzenlenen, renklerin festivali olarak da bilenen "Holi Festivali", Bangladeş'in başkenti Dakka'da da kutlandı. Etkinlikte katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin yüz ve elbiselerine sürerek eğlendi. ( Zakir Hossain Chowdhury - Anadolu Ajansı )
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49
Bitlis Valiliği, İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda, Bitlis'in Ahlat ile Muğla'nın Köyceğiz ilçelerinin, "sakin şehir" üyeliğinin kabul edildiğini bildirdi. ( Bitlis Valiliği - Anadolu Ajansı )
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50
Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" başladı. Festivale katılan Fotoğrafçılar Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde güneşin suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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51
Iğdır'da, şehrin üzerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kubbetüs Sahra, etrafında uçan güvercinlerle güzel görüntü oluşturdu. ( Faiz Abu Rmeleh - Anadolu Ajansı )