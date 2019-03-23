Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 22 Mart 2019)

Türkiye'nin bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği Antarktika, merak uyandıran coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olma özelliği taşıyor. Dünyanın en soğuk kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin veriliyor. Hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan kıta, "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılıyor. Sefer kapsamında beyaz kıtaya giden bilim insanları, Türkiye’den yaklaşık 14 bin kilometre uzaklıkta zorlu şartlarda çalışmalarını tamamladı. Bir ay boyunca Şili bayraklı Betanzos isimli gemide konaklayan 24 bilim insanı, yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda yaşamlarını geçirdi. Fırtınanın çıktığı zamanlarda ya da gemi seyir halindeyken bilim insanlarının, Antarktika’nın büyüleyici manzarasına açılan tek bağlantıları lombozlar oldu. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )