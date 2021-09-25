Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, bu hafta kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen filmleri ve dizileri listeledi. İşte aralarından eski yapımların da olduğu haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri...

25.09.2021 - 07:06

Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 1
Mumbai Diaries 26/11 8.7
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 2

Loki 8.4

Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 3
Schumacher 7.7
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 4
Squid Game 8.3
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 5
Free Guy
7.6
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 6
Clickbait 7.3
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 7
Ted Lasso 8.8
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 8
Money Heist 8.3
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 9
Cruella 7.4
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 10
The Suicide Squad 7.3
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 11
Sex Education 8.3
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 12
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
7.9
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 13
Dune 8.5

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